Đêm Gala khép lại giải Sao Mai 2022

Tối 16/10, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) diễn ra đêm Gala Sao Mai, khép lại giải Sao Mai 2022 với nhiều khoảnh khắc ấn tượng, nhiều cảm xúc.

Ba thí sinh xuất sắc của phong cách Dân gian biểu diễn tại đêm Gala

Theo đánh giá của Ban tổ chức, đêm Gala được đầu tư công phu ở tất cả các hạng mục. Các giọng hát bước ra từ Sao Mai 2022 chính thức ra mắt với vai trò ca sỹ và có cơ hội đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Mở đầu chương trình là màn trình diễn 3D Mapping (quang cảnh thuỷ cung) trên bãi cát tuyệt đẹp của bờ biển Đồ Sơn. Màn trình diễn này đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc một cách độc đáo cùng trải nghiệm đặc sắc bởi sự hòa quyện giữa nghệ thuật, công nghệ và thực cảnh.

Màu sắc âm nhạc của đêm Gala Sao Mai tạo nên từ các phần trình diễn của 9 thí sinh xuất sắc nhất với 3 thí sinh giải Nhất, 6 thí sinh giải Nhì ở cả 3 phong cách âm nhạc. Phong cách Thính phòng gồm giải Nhất Phạm Thị Lan Quỳnh, giải Nhì Nguyễn Thị Vân Anh và Nông Thị Anh Thơ.

Phong cách Dân gian gồm giải Nhất Lê Thị Minh Ngọc, giải Nhì Nguyễn Thị Thu An và Đặng Thị Thùy Dương. Phong cách Nhạc nhẹ gồm giải Nhất Trịnh Văn Núi, giải Nhì Đoàn Hồng Hạnh và Hồ Văn Kãnh.

Ba thí sinh xuất sắc của phong cách Thính phòng biểu diễn trong đêm Gala

Tham gia đêm Gala Sao Mai còn có các ca sỹ Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh với phong cách âm nhạc dân gian đương đại, Khánh Ngọc với phong cách thính phòng, Phạm Anh Khoa đầy lửa qua phong cách rock và nhóm Oplus mới mẻ, hiện đại với pop.

Các nghệ sỹ đến từ Australia tham gia các tiết mục nhảy hiện đại, trẻ trung, phô diễn kỹ thuật bài bản, tổng hợp nhiều điệu nhảy như Comtemporary, Hiphop, Jazz, Afrobeats; Liên khúc Baarana Buwarr - My Island Home - Born To Try; Absolutely Everybody mang tới không gian nghệ thuật đẳng cấp.

Khép lại đêm Gala Sao Mai là phần trình diễn của cả 18 giọng hát vòng Chung kết toàn quốc trong một sáng tác mới của nhạc sỹ Đức Trịnh, ca khúc "Sao Mai tỏa sáng". Tiết mục là lời chúc đầy ý nghĩa dành đến với các giọng hát của mùa Sao Mai năm nay.

Hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Sao Mai 2022 chính thức khép lại khi những giọng hát xuất sắc nhất đã được vinh danh. Thế hệ Sao Mai mới chính thức trở thành những ca sỹ trẻ sẽ tiếp tục chặng đường khẳng định tài năng, tỏa sáng hơn nữa trong sự nghiệp, đóng góp tích cực cho âm nhạc nước nhà.

(Theo Baotintuc.vn)