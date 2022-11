Người trẻ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, lực lượng tri thức trẻ ở xã Đinh Trang Hoà (Di Linh) đã cùng tập hợp thành lập Câu lạc bộ (CLB) Tri thức trẻ với nhiều hoạt động, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Thế hệ trẻ bảo tồn văn hoá trang phục truyền thống của đồng bào mình

Bằng tình yêu nghề may trang phục truyền thống, cô gái trẻ Ka Thuân (Thôn 5B) đã cho ra đời những bộ váy áo phục vụ đồng bào dân tộc mình. Việc làm của chị đã góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây.

Tình yêu với nghề may của Ka Thuân bắt nguồn từ thuở thiếu niên, khi chị nhìn thấy đôi bàn tay khéo léo của cha và chị gái ngồi cắt may, lúc ấy chị chăm chú từng đường kim, mũi chỉ của cha và cũng bắt đầu học may thử. Chị kể, từ khi mới 13-14 tuổi đã có thể tự cắt, tự tay may cho mình một bộ trang phục truyền thống đẹp. Sau khi lấy chồng, trong lúc loay hoay không biết làm gì để phát triển kinh tế gia đình, chị nghĩ tại sao không thiết kế trang phục truyền thống để phục vụ bà con, thế là chị mở tiệm may trang phục truyền thống. Áo quần chị may được nhiều người yêu thích bởi đa dạng mẫu mã.

Chị Ka Thuân là một trong số rất nhiều bạn trẻ xã Đinh Trang Hoà yêu và mong muốn gìn giữ nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào mình.

Chị Ka Sôi, Chủ nhiệm CLB Tri thức trẻ xã Đinh Trang Hoà cho biết, là Bí thư Đoàn Thanh niên xã, chị nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ văn hoá bản địa, sau thời gian dài kỳ công tìm hiểu, nghiên cứu, chị đã mạnh dạn đề xuất với Đảng ủy xã để thành lập CLB Tri thức trẻ Đinh Trang Hoà. CLB ra đời nhằm kết nối những đoàn viên, thanh niên là người đồng bào DTTS có cùng sở thích, đam mê, có kiến thức, năng lực, nhiệt huyết tham gia các hoạt động góp phần thúc đẩy sự phát triển trong cộng đồng người dân tộc gốc Tây Nguyên. Tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm, cống hiến, xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc bản địa. Thông qua các hoạt động tập thể, giúp đoàn viên, thanh niên DTTS mạnh dạn, năng động, sáng tạo, tạo môi trường để thanh niên phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, lập nghiệp.

Câu lạc bộ hiện nay thu hút gần 20 đoàn viên, thanh niên người DTTS gốc Tây Nguyên có độ tuổi từ 15 đến 35 đang sinh sống, lao động, học tập trên địa bàn xã Đinh Trang Hòa tham gia. Từ khi thành lập, CLB tổ chức rất nhiều hoạt động như: tổ chức tuyên truyền cho học sinh trên địa bàn xã về các phong tục, tập quán, khuyến khích các em mặc trang phục truyền thống của mình đến trường học; tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ gắn liền với truyền thống văn hoá của đồng bào dân tộc; tìm hiểu các hiện vật có giá trị như chum, ché, các điệu múa, cồng chiêng, hát ru, nghề dệt thổ cẩm, đan lát... đã từng gắn bó với đời sống sinh hoạt hằng ngày của người K’Ho. Không chỉ học hỏi, tìm hiểu văn hoá của người K’Ho, các thành viên CLB còn phối hợp với các đoàn thể địa phương vận động bà con xoá bỏ các hủ tục, đến nay đã từng bước thay đổi, hạn chế việc thách cưới, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,...

Anh K’ Bhun (Thôn 2A) cho biết: “Ngoài vốn kiến thức được gia đình truyền dạy, khi tham gia CLB Tri thức trẻ, mình được giao lưu, gặp gỡ với các già làng, nghệ nhân, người có am hiểu về văn hoá để tìm hiểu về cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, ngôi nhà sàn truyền thống... Từ đây, mình mạnh dạn, tự tin hơn và cảm thấy tự hào vì mình là con em người đồng bào DTTS. Thời gian tới, mình sẽ không ngừng trau dồi thêm những điều mà bản thân chưa biết về văn hóa truyền thống”.

Còn chị Ka Thuân cho hay, mục đích của chị khi tham gia CLB là mong muốn tuyên truyền cho giới trẻ hiểu và yêu trang phục truyền thống của người K’Ho. Ngoài ra, khi tham gia CLB, sản phẩm của chị được nhiều người biết đến hơn, sản phẩm được bán ra nhiều hơn. “Nhìn người đồng bào dân tộc mình xúng xính những bộ trang phục truyền thống do chính tay mình làm ra, mình thấy rất vui”, chị Thuân chia sẻ.

Cách Ka Thuân có thể tạo ra thu nhập từ thiết kế trang phục truyền thống của đồng bào mình đã trở thành minh chứng rõ nhất cho việc có thể phát triển kinh tế từ việc khai thác phù hợp văn hoá bản địa. Thông qua đây, các thành viên CLB chia sẻ các ý tưởng về khởi nghiệp, lập nghiệp của bản thân.

Có thể khẳng định rằng, từ những hoạt động mà thế hệ trẻ của xã Đinh Trang Hoà tổ chức trong thời gian qua đã góp phần khơi dậy ý thức lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa. Nhờ đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống sẽ được phát huy và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng. Chị Ka Sôi chia sẻ, khi thành lập CLB, ngoài giữ gìn nét văn hoá truyền thống của dân tộc K’Ho, chị còn mong muốn văn hoá bản địa trở thành sản phẩm du lịch. Cùng với lực lượng nghệ nhân, già làng, thế hệ trẻ sẽ là lực lượng nòng cốt để đưa văn hoá đồng bào K’Ho đến gần với du khách hơn, từ đó giúp đồng bào có thêm thu nhập. Và qua đó, mạch nguồn văn hóa truyền thống của người đồng bào DTTS mới được tuôn chảy mãi.

HOÀNG YÊN