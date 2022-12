20 giờ tối 31/12, Đà Lạt, Bảo Lộc tổ chức chương trình nghệ thuật chào năm mới 2023

(LĐ online) - Bắt đầu từ 20 giờ tối nay, 31/12, TP Đà Lạt và TP Bảo Lộc sẽ tổ chức chương trình Countdown chào năm mới 2023.

Ca sỹ Quang Dũng sẽ góp mặt tại chương trình nghệ thuật Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – Chào năm mới 2023 tại Quảng trường Lâm Viên vào tối 31/12. Ảnh: Chính Thành

Tại TP Đà Lạt, chương trình diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên với sự tham dự của các ca sĩ: Quang Dũng, Tuấn Hưng, Ái Phương, Bảo Trâm cùng các vũ đoàn từ TP Hồ Chí Minh biểu diễn.

Trong chương trình kéo dài đến thời khắc kết thúc năm cũ 2022 chuyển sang năm mới 2023 sẽ bao gồm nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, DJ sôi động và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút. Đây cũng là Chương trình nghệ thuật Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Còn tại TP Bảo Lộc, chương trình Countdown chào năm mới 2023 sẽ diễn ra với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc và nhảy hiện đại được đông đảo các các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đến từ TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Bảo Lộc biểu diễn. Đây còn sân chơi âm nhạc dành cho giới trẻ địa phương và là cầu nối để quảng bá con người, những sản phẩm đặc trưng của Bảo Lộc nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung đến bạn bè trong nước, cũng như quốc tế.

Tại chương trình Countdown Bảo Lộc - Đếm ngược chào đón năm mới 2023, Công ty Mỹ phẩm Xuân Trang còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng dành cho khán giả, gồm: 1 giải Phú Quý là 1 điện thoại Iphone 14 Pro trị giá 30 triệu đồng; 1 giải Tài Lộc trị giá 10 triệu đồng và 20 bao lì xì (trị giá 500 ngàn đồng/bao).

Poster chương trình Countdown Bảo Lộc chào đón năm mới 2023

Đến sáng 31/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, TP Đà Lạt, Công ty cổ phần Nghệ thuật Vạn Show đang khẩn trương hoàn thành các khâu lắp đặt sân khấu; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, bố trí hoa và cây xanh trang trí sân khấu và khán đài để chuẩn bị tốt các điều kiện tốt nhất cho Chương trình nghệ thuật Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 - Chào năm mới 2023.

Đối với TP Bảo Lộc, để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, UBND Phường 2 (TP Bảo Lộc) đã bố trí 3 điểm giữ xe miễn phí để đại biểu, cán bộ, Nhân dân và du khách đến tham dự. TP Bảo Lộc cũng huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân, dân phòng và đoàn thanh niên cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian trước, trong và sau khi diễn ra chương trình chào đón năm mới 2023.

Các điểm giữ xe miễn phí tại Bảo Lộc - Điểm 1: Tại sân trụ sở UBND Phường 2, số 157 Nguyễn Công Trứ, ưu tiên giữ xe máy. - Điểm 2: tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi trên đường Thủ Khoa Huân (Phường 2) - Điểm 3: Tại Công ty CP Chè Lâm Đồng, số 1 Quang Trung (Phường 2) - Tại các điểm giữ xe được bố trí lực lượng công an, dân quân và dân phòng túc trực hướng dẫn người dân, du khách để xe đảm bảo trật tự, an toàn khi tới tham dự chương trình nghệ thuật.

ĐÔNG ANH - KHÁNH PHÚC