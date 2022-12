Trưng bày hình ảnh ''Di sản văn hóa và phát triển du lịch tỉnh Cà Mau'' tại Đà Lạt

(LĐ online) - Nhân Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX – năm 2022, tại Bảo tàng Lâm Đồng đã diễn ra trưng bày hình ảnh chuyên đề “Di sản văn hóa và phát triển du lịch tỉnh Cà Mau” do Bảo tàng Cà Mau phối hợp tổ chức.

Du khách tham qua trưng bày “Di sản văn hóa và phát triển du lịch tỉnh Cà Mau”

Trong tâm thức của biết bao thế hệ người Việt, Cà Mau không chỉ mang đến ấn tượng sâu sắc về vị trí địa lý, về ý nghĩa của sự thống nhất toàn vẹn cương vực lãnh thổ quốc gia; Cà Mau còn mang đậm dấu ấn lịch sử - văn hóa của người Việt trải hơn 300 năm khai hoang mở đất.

Trưng bày “Di sản văn hóa và phát triển du lịch tỉnh Cà Mau” đã giới thiệu với du khách hơn 50 hình ảnh sống động về các những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của vùng đất Cà Mau gồm: Đờn ca tài tử Nam bộ, Lễ hội Nghinh Ông, Nghề muối ba khía, Nghề gác kèo ong. Trong đó, di sản Đờn ca tài tử Nam bộ đã được UNESCO vinh danh là kiệt tác văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ hội Nghinh Ông ở thị trấn miền biển Sông Đốc đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là lễ hội cầu ngư truyền thống của cư dân miền biển, cầu cho biển lặng, gió hoà, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi may mắn, đánh bắt cá tôm được an hoà.

Do điều kiện tự nhiên, vùng đất Cà Mau có hai hệ sinh thái đặc thù: mặn và ngọt. Hệ sinh thái rừng ngập mặn ở các huyện ven biển Đông với đặc trưng cây đước, cây mắm cùng với các loài thủy hải sản dồi dào đã sản sinh ra nghề muối ba khía, làm nên món ba khía muối trứ danh của vùng Đất Mũi.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái rừng ngập ngọt tại rừng U Minh hạ với đặc trưng cây tràm là nơi trú ngụ của loài ong mật, nơi đây từ hàng trăm năm qua đã hình thành nghề gác kèo ong, với sản phẩm mật ong U Minh nổi tiếng trong cả nước.

Nghề muối cá ba khía và nghề gác kèo ong đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh các di sản văn hóa mang đậm bản sắc, phong vị ẩm thực vùng miền, Cà Mau còn là điểm đến hấp dẫn với các địa danh: Mũi Cà Mau, Rừng U Minh, Bãi Khai Long, Hòn Khoai, Hòn Đá Bạc, Đầm Thị Tường… cùng với những làng nghề truyền thống và lễ hội dân gian đặc sắc. Bên cạnh đó, sự trù phú của rừng, của biển đã góp phần làm phong phú về ẩm thực Cà Mau, những đặc sản của vùng đất Cà Mau đã tạo nên sức hấp dẫn riêng góp phần cho sự phát triển du lịch địa phương, đặc biệt là các món ăn thuần túy mang đậm nét văn hóa của người dân Đất Mũi như cua rang muối, cá thòi lòi nướng muối ớt, ốc len xào dừa, vọp nướng, hàu nướng… để lại ấn tượng khó quên mỗi lần về Đất Mũi.

QUỲNH UYỂN