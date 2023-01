Ngày Tết nhâm nhi trang sách xuân

Khi những cuốn sách Tết, báo Tết rực rỡ lên kệ là khi ấy xuân đã về thật gần. “Nhâm nhi Tết Quý Mão 2023” là ấn phẩm đặc biệt chào xuân mới của Nhà xuất bản Kim Đồng được độc giả săn đến “cháy hàng” trong những ngày qua. Từ nhiều năm trở lại đây, Nhâm nhi Tết đã trở thành món quà Tết ý nghĩa được độc giả đón đợi.

• MỞ TRANG SÁCH ĐÓN XUÂN TỪ BỐN PHƯƠNG

“Nhâm nhi Tết Quý Mão” là tuyển tập gồm 25 sáng tác thơ - văn - nhạc - họa chủ đề xuân và Tết của nhiều tác giả. Điều đặc biệt, Nhâm nhi Tết trở thành nơi hội tụ các cây viết nổi tiếng viết cho thiếu nhi nhiều thế hệ. Không chỉ các em, mà độc giả nhiều lứa tuổi đều tìm thấy trong những trang sách Nhâm nhi Tết những ký ức mùa xuân, những câu chuyện Tết thấm đượm tình yêu thiên nhiên và con người. Mỗi dịp Tết đến, xuân về được lắng mình trên mỗi trang sách đọc để nhớ ngày xưa, yêu hiện tại và tin tưởng vào tương lai.

Lời chào xuân “Nhâm nhi Tết Quý Mão” được nhà văn - nhà báo Đoàn Công Lê Huy đảm trách gợi nhớ những trang văn thủ thỉ tâm sự của “anh Chánh Văn” những số báo Hoa học trò ngày nào. Lời chào xuân nhắc các em có được một tâm thế mới, một cái nhìn khoan dung để bước vào một năm mới, vận hội mới của bản thân, gia đình và đất nước.

“Nhâm nhi Tết Quý Mão” mang đến những câu chuyện mùa xuân ấm áp của các tác giả Vũ Tú Nam, Trần Đức Tiến, Niê Thanh Mai, Vũ Thị Huyền Trang, Nhật Phi, Nguyễn Thế Hoàng Linh... lắng nghe những bài thơ về mùa xuân kì diệu của Thy Ngọc, Định Hải, Cao Xuân Sơn, Hồ Huy Sơn, La Ha,...

Truyện tranh Chuyện trên trời rơi xuống của Hoàng Giang nối dài seri “siêu lầy lội” của cư dân xóm Ọm Xòm sẽ mang đến cho bạn đọc tiếng cười sảng khoải vui nhộn.

Bước vào năm Quý Mão, lật lại những trang lịch sử với tác giả Phạm Huy về Chủ động Lam Sơn và chú mèo nhỏ là truyền thuyết về Lê Lợi và chú mèo mà ngày nay vẫn còn dấu tích. Tác giả Phan Khôi kể chuyện vua Quang Trung với lời hẹn “Ăn Tết vào ngày khai hạ”. Tác giả Châu Hải Đường với phong tục “Xin chữ chơi Xuân”, chữ ở đây là câu đối Tết “Ngày xuân lại đọc được những câu đối xuân vừa ý nghĩa vừa đặc sắc bất ngờ như vậy thì còn gì thú vị hơn?”

Bạn đọc có thể mở trang sách thưởng xuân khắp mọi miền đất nước qua những tản văn: Tết nhà ông bà mười thuốc Bắc; Món quà có mùi thành phố; Bếp lửa; Những chuyến ghe ngược xuôi đón Tết và Kí ức tháng Giêng.

Năm 2023, kỉ niệm 100 năm Ngày sinh họa sĩ Nguyễn Sáng - cây đại thụ của nền mĩ thuật Việt Nam hiện đại. Chân dung họa sĩ Nguyễn Sáng với tình yêu Hà Nội và những bức tranh vẽ mèo được thể hiện rõ nét qua bài viết “Nguyễn Sáng - Sống và vẽ” của tác giả Chu Hồng Tiến là điểm nhấn thú vị trong trang sách Tết năm nay. Vẫn là những chú mèo nổi tiếng trong nghệ thuật - Nhạc trưởng Nguyễn Hồng Minh kể cho bạn đọc chuyện những chú mèo nổi tiếng trong âm nhạc, những chú mèo tri kỉ của nhạc sĩ và là nguồn cảm hứng cho các nhạc phẩm bất hủ.

Cuốn sách thêm sống động với những bức tranh minh họa công phu của các họa sĩ đương đại: Tạ Huy Long, Vũ Đình Tuấn, Quỳnh Chu, Hoàng Giang, Cẩm Anh, Hoàng Văn Tài, Phan Hà, Phạm Ngọc Điệp, Tú Ngô, Quyên Thái, Phương Quỳnh...

• TỪ KHÓA CỦA NĂM: KHOAN DUNG

Khi Tết đến gợi lên trăm nhớ ngàn thương. Tình yêu thương sinh ra lòng khoan dung. Những năm chiến tranh, người Việt chúng mình cũng đã từng hát lên khi xuân về: Đừng giận hờn thôi tiếc thương (vì) xuân đã về trên khắp quê hương.

Tôi nghĩ, khoan dung là một từ khóa lớn của hôm nay, để tạo ra mùa xuân của thấu hiểu, an vui và hòa bình mà không may lịch sử chưa có được. Khoan dung cũng là một chủ đề lớn trong tập sách Tết Quý Mão này. Có lẽ sau một năm của thế giới chiến tranh, xung đột, bất an vừa đi qua, chúng mình cũng bớt hồn nhiên để lớn khôn thêm một chút.

Cho nên, chú mèo ấy đã tha thứ. Chú không còn hận những con người ác. Những con người đã bắt đi mẹ của chú, để lại chú mồ côi trên đời.

Là khi em ngồi vo gạo chiều nay, giữa những tinh tươm sạch bỗng xuất hiện một hạt sạn nâu đen nhánh. Em không trách không giận, em thấy hạt sạn này gọi về những sân phơi. Đó chính là sự khoan dung để tìm về yêu thương.

Cũng là khi, Mèo Nhỏ thôi không luyện tập leo cau, vì em sợ làm kinh động đến vợ chồng Sẻ Nâu đang làm tổ. Nhỡ vợ chồng Sẻ Nâu vì lo sợ mà phải chuyển nhà trong hoàn cảnh bụng mang dạ chửa. Để rồi khi đi thi trở về, Mèo Nhỏ đứng lặng khi nghe lời mời của vợ chồng Sẻ Nâu: Hôm nào trời đẹp, mời anh Mèo lên chơi với các em Sẻ. Ôi, hóa ra bọn Sẻ con nhà ấy đã chào đời rồi. Lòng khoan dung không giới hạn và chưa từng có. Em Mèo Nhỏ ắt hẳn sẽ còn nhiều mùa xuân rạng rỡ tương lai.

Có lẽ, cố giới thiệu thêm vậy cũng là quá đủ, hãy để dành cho bạn đọc tự khám phá những giá trị ngọt ngào trong tập sách.

Mong muốn của những người làm sách nhà Kim Đồng là ước vọng xây dựng tình yêu thương và lòng khoan dung, là ước vọng làm sao để hồn Tết còn ở lại với các em mãi, tình xuân luôn có trong em ở thì hiện tại, không cần phải đợi mỗi khi xuân về Tết đến chúng ta mới cùng nhau lên chuyến xe kí ức để tìm lại dấu yêu xưa.

* * *

Ấn phẩm Nhâm nhi Tết được in màu toàn bộ trên chất liệu giấy couche cao cấp. Sách bìa cứng kèm bìa áo được xếp trong một chiếc hộp xinh xắn như một món quà xuân năm mới đầy ý nghĩa. Mỗi trang sách cất chứa trong đó những điều thú vị, ấm áp. Trong những ngày xuân, đọc sách, mong tâm hồn mỗi chúng ta càng đầy thêm yêu thương.

VÕ THU HƯƠNG