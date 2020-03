Các cấp công đoàn đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của đoàn viên công đoàn và người lao động (NLĐ) trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Công nhân Công ty cổ phần Viên Sơn được đo thân nhiệt trước khi vào làm

Theo anh Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Đà Lạt - Nhật Bản (Phú Hội, Đức Trọng), Công ty hiện có khoảng 300 đoàn viên công đoàn, được chia thành 15 tổ công đoàn. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay từ cuối tháng 1/2020, Ban Chấp hành Công đoàn đã họp và triển khai đến 15 tổ công đoàn về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19. “Cụ thể, các tổ công đoàn sẽ rà soát xem có công nhân đi từ vùng dịch về không, nếu có thì tuyên truyền phải hạn chế đi lại. Bên cạnh đó, vì là công ty chế biến thực phẩm nên việc rửa tay, sát khuẩn và phải đeo khẩu trang là việc làm thường xuyên trước khi vào nhà máy. Và trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, quy trình này càng phải siết chặt. Đồng thời, ngay trong xưởng sản xuất, Công ty cũng trang bị máy để đo thân nhiệt cho công nhân trước khi vào làm. Ngoài ra, trước văn phòng làm việc của nhân viên cũng trang bị cồn sát khuẩn và gel rửa tay khô” - anh Tuấn cho biết thêm.

Tại Công ty cổ phần Viên Sơn, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cũng được Công ty và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn chú trọng. Anh Lê Thanh Minh - Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết: Thời gian qua, Công ty đã tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh bằng hình ảnh và các văn bản khuyến cáo của Bộ Y tế. Từ trước đến nay, trước khi vào nhà máy, công nhân phải rửa tay bằng cồn sát khuẩn, Cloramin B, hay đeo khẩu trang là những việc làm thường xuyên. Thời điểm này khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công ty đã trang bị thêm 2 máy đo thân nhiệt để đo thân nhiệt hàng ngày cho công nhân, qua đó, nếu phát hiện có công nhân bị sốt thì cho ở nhà nghỉ ngơi, theo dõi. Chị Nguyễn Trần Hoàng Yến (công nhân bộ phận QC) cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, Công ty đã trang bị cho chúng tôi cách nhận biết khi bị bệnh, cách phòng chống dịch bệnh, đồng thời trang bị máy đo thân nhiệt nên chúng tôi rất yên tâm làm việc”.

Thời gian qua, gần 300 công đoàn viên, người lao động Khách sạn Swiss-bel (tại Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt) thường xuyên tiếp xúc với du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, nên nhân viên luôn thực hiện các giải pháp an toàn, trang bị khẩu trang trong quá trình tiếp xúc nơi đông người, khu vực lễ tân, khu ăn uống.

Toàn tỉnh hiện có trên 71.000 công đoàn viên, viên chức, lao động, với trên 65.000 đoàn viên đang sinh hoạt tại hơn 1,5 nghìn công đoàn cơ sở. Với lượng lớn công nhân lao động ấy đang làm tại các đơn vị, doanh nghiệp nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là rất lớn. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch luôn được Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đặt lên hàng đầu.

Theo ông Phạm Văn Được - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn và các văn bản triển khai của các cơ quan chức năng, cuối tháng 1/2020, LĐLĐ tỉnh đã ban hành công văn về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020. Mặt khác, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng phát hành trên 4.000 tờ rơi tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ trên địa bàn tỉnh về những điều cần biết để phòng dịch COVID-19.

Cùng đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, đoàn viên, CNVCNLĐ hiểu, nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đồng thời, cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về diễn biến và các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn lây lan dịch trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, bản tin của công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp để đoàn viên, NLĐ biết và chủ động có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong các doanh nghiệp có đông lao động, có lao động là người Trung Quốc.

Ngoài ra, các CĐCS đã chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh cụ thể trong các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhằm đảm bảo hoạt động bình thường. Một số CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát khẩu trang miễn phí và quán triệt, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách; trong giờ làm việc trang bị máy đo thân nhiệt bằng tia hồng ngoại để kiểm tra sức khỏe, bố trí nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt cho công nhân lao động, vệ sinh đúng cách trong lúc làm việc, đi lại và sinh hoạt theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: Công ty TNHH First Team Việt Nam, LĐLĐ huyện Đạ Huoai, LĐLĐ thành phố Bảo Lộc... Tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhà xưởng của các doanh nghiệp đều được phun khử trùng để đảm bảo môi trường an toàn cho CNVCLĐ... Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh cũng chủ động phối hợp với người sử dụng lao động triển khai thêm một số biện pháp để tăng cường công tác phòng, chống dịch như: Nâng cao chất lượng bữa ăn ca, bố trí các ca làm việc hợp lý, hỗ trợ công nhân lao động chi phí trông con do phải nghỉ học... Mặt khác, công đoàn cũng kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý của NLĐ, tránh để NLĐ bị các đối tượng xấu kích động lôi kéo nghỉ việc, đình công, hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật. “Ngoài những việc làm trên thì công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ về dịch bệnh, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cách phòng, chống dịch bệnh là biện pháp tối ưu, lâu dài, cần thiết nhất trong lúc này mà công đoàn các cấp đã và đang hướng đến, qua đó cùng với người sử dụng lao động kịp thời chăm lo quyền lợi, đời sống cho NLĐ” - ông Phạm Văn Được - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nói thêm.

THY VŨ