Sẵn sàng các điều kiện triển khai sách giáo khoa lớp 1

Năm học 2020 - 2021 sẽ bắt đầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đầu tiên là áp dụng bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới. Ngành Giáo dục Lâm Đồng đã có những bước chuẩn bị và sẵn sàng triển khai thực hiện chương trình SGK mới đối với lớp 1. Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nội dung này.

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng PV: Xin bà cho biết công tác chuẩn bị điều kiện triển khai SGK lớp 1 trong năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục Lâm Đồng? Xin bà cho biết công tác chuẩn bị điều kiện triển khai SGK lớp 1 trong năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục Lâm Đồng?

Bà PHẠM THỊ HỒNG HẢI: Để triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn tỉnh, ngay từ năm 2019 ngành GDĐT Lâm Đồng đã có những bước chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ, công tác tập huấn cho giáo viên (GV) trực tiếp đứng lớp 1 của năm học 2020 - 2021. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã được đảm bảo.

Cụ thể, về cơ sở vật chất, Sở GDĐT đã triển khai Kế hoạch số 5728/KH-UBND ngày 6/9/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025” trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện kế hoạch này, Sở đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng GDĐT, các trường tiểu học, các trường có cấp tiểu học rà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có để xác định trang thiết bị dạy học nào sẽ tiếp tục được sử dụng cho Chương trình GDPT mới của lớp 1. Từ đó, sẽ lập danh mục các thiết bị còn thiếu theo Thông tư 05 quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 để tham mưu UBND tỉnh trong việc mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy học phục vụ cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018 trong năm học tới. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa chữa, nâng cấp, bổ sung điều kiện cơ sở vật chất, trong đó đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho các trường tiểu học đủ điều kiện thực hiện tổ chức dạy học 9 - 10 buổi/tuần và đảm bảo tỉ lệ phòng học văn hóa đạt 1 phòng/lớp.

Về đội ngũ GV, mặc dù trong giai đoạn hiện nay đang thực hiện lộ trình tinh giản biên chế, nhưng với sự quan tâm của UBND các huyện, thành phố quyết tâm thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018 của lớp 1 trong năm học tới, nên đã bố trí GV dạy lớp 1 đủ tỉ lệ 1,5 giáo viên/lớp theo đúng điều lệ trường tiểu học. Đây cũng là bước thuận lợi cho ngành Giáo dục trong việc triển khai Chương trình GDPT 2018. Trong năm học 2020 - 2021, tổng số GV được bố trí dạy lớp 1 là 1.375 GV, tổng số lớp 1 là 867 lớp với 867 phòng học, 310 phòng phục vụ học tập, hệ thống thư viện, nhà vệ sinh đảm bảo phục vụ cho giáo viên và học sinh. Với số lượng phòng học, phòng chức năng như vậy, năm học tới ở lớp 1 có thể triển khai dạy học 9 - 10 buổi/tuần, 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú tùy theo điều kiện cụ thể của từng trường, từng địa phương.

Về công tác bồi dưỡng đội ngũ, Sở GDĐT đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ để đảm bảo 100% cán bộ quản lý (CBQL) và GV lớp 1 được tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Sở đã phối hợp với Trường CĐSP - ĐH Đà Nẵng tổ chức cho 36 CBQL và 251 GV cốt cán được bồi dưỡng về Chương trình tổng thể và chương trình môn học; cử 44 tổ trưởng chuyên môn khối 1 tham gia bồi dưỡng do Bộ GDĐT tổ chức; phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bồi dưỡng trực tuyến cho 765 GV dạy lớp 1 và sắp tới sẽ tổ chức tập huấn trực tiếp cho đội ngũ GV cốt cán dạy lớp 1 theo từng môn học; phối hợp với Viettel Lâm Đồng cấp tài khoản bồi dưỡng online cho tất cả các giáo viên dạy lớp 1 trong năm học tới và các giáo viên sẽ được tập huấn 9 modul, trong tháng 7 này dự kiến sẽ hoàn thành tập huấn Modul thứ nhất, sau tập huấn sẽ có kiểm tra đánh giá nếu GV không đạt yêu cầu thì không được bố trí giảng dạy lớp 1… Qua các lớp bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018, Sở GDĐT đã chỉ đạo toàn ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, tăng cường tập huấn, hướng dẫn GV về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Từ đó, GV tổ chức các bài dạy theo hướng phát huy phẩm chất và năng lực của người học, học sinh được phát huy khả năng tự học, tự sáng tạo, tăng cường thời lượng rèn luyện, thực hành ở trên lớp, tăng cường kỹ năng hợp tác nhóm, làm việc nhóm, giúp các em làm chủ trong quá trình học và tiếp thu kiến thức cũng như được trình bày kết quả học tập của mình dưới sự hướng dẫn, nhận xét, đánh giá của GV.

Chương trình GDPT 2018 và SGK lớp 1 sẽ được triển khai từ năm học 2020 - 2021

PV: Trong quá trình triển khai Chương trình GDPT 2018 và SGK lớp 1 có những thuận lợi và khó khăn gì, thưa bà?

Bà PHẠM THỊ HỒNG HẢI: Việc triển khai Chương trình GDPT 2018 mà trước hết là triển khai SGK lớp 1 trong năm học 2020 - 2021 có những thuận lợi như: ngành GDĐT Lâm Đồng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự ủng hộ từ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1; đội ngũ CBQL, GV tâm huyết, nhiệt tình, thương yêu học sinh, luôn xác định đổi mới giáo dục là một xu hướng tất yếu để giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển và bắt kịp với xu thế của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới; đội ngũ CBQL cấp Sở/Phòng và GV cốt cán được tiếp cận nhiều văn bản chỉ đạo của Bộ GDĐT, được tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn về Chương trình GDPT 2018; các cơ sở giáo dục có thời gian, lộ trình trong việc xây dựng kế hoạch, tham mưu chính quyền địa phương để tổ chức thực hiện.

Bên cạnh những thuận lợi trên, việc triển khai Chương trình GDPT 2018 và SGK lớp 1 vẫn còn một số khó khăn như: một số CBQL, GV không đồng đều về độ tuổi, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chậm đổi mới làm ảnh hưởng đến hiệu quả của việc triển khai Chương trình GDPT 2018; hiện nay, một số trường xây dựng đã lâu nên lớp học có diện tích chưa hợp lý, không gian chật chội làm cho việc tổ chức các hoạt động dạy học trong nhóm còn hạn chế, cơ sở vật chất xuống cấp và thiếu phòng chức năng, bếp ăn, chỗ nghỉ cho học sinh để đảm bảo lộ trình 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú; một số trường vùng thành phố có sĩ số học sinh trong lớp khá đông nên ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai Chương trình GDPT 2018, đặc biệt đối với lớp 1.

PV: Để phụ huynh có con em chuẩn bị vào lớp 1 năm học 2020 - 2021 hiểu thêm về Chương trình GDPT 2018 và triển khai SGK lớp 1, ngành Giáo dục đã làm gì, thưa bà?

Bà PHẠM THỊ HỒNG HẢI: Để nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân và đặc biệt phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 hiểu sâu hơn về Chương trình GDPT 2018 và SGK lớp 1 sẽ thực hiện bắt đầu từ năm học 2020 - 2021, Sở GDĐT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình GDPT 2018 và SGK lớp 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, khi chuẩn bị kết thúc năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục đã chỉ đạo các trường tiểu học phối hợp với trường mầm non tổ chức các buổi giới thiệu các bộ SGK tới phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1, các trường mầm non tổ chức cho trẻ 5 - 6 tuổi sang thăm trường tiểu học để các con làm quen với ngôi trường mới, tham quan, tìm hiểu cách thức tổ chức một giờ học. Trong hội nghị phụ huynh cuối năm học 2019 - 2020, các trường mầm non sẽ mời GV tiểu học đến để nói về nội dung, chương trình SGK mới cũng như những định hướng của nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động học tập ở bậc tiểu học, giúp phụ huynh nắm bắt được nội dung chương trình sẽ được tổ chức như thế nào để bớt lo lắng và tin tưởng, đồng hành với ngành Giáo dục để cùng thầy cô dạy dỗ con em mình.

Chúng tôi tin tưởng rằng với công tác chuẩn bị chu đáo cũng như có một thời gian để các cơ sở giáo dục triển khai các công tác chuẩn bị và sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các tầng lớp nhân dân và các bậc phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 thì việc triển khai Chương trình GDPT 2018, SGK lớp 1 năm học 2020 - 2021 sẽ thuận lợi. Từ sự thuận lợi này và sự nỗ lực của đội ngũ CBQL, GV của ngành GDĐT Lâm Đồng, khi triển khai thành công Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 thì cũng sẽ thuận lợi và thành công đối với các bậc học khác ở các năm học tiếp theo.

PV: Xin cảm ơn bà!

TUẤN HƯƠNG (Thực hiện)