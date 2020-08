Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại TP Bảo Lộc

(LĐ online) - Sáng 7/8, đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Bảo Lộc đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại 5 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc tặng hoa và quà động viên các hội đồng thi trên địa bàn

Theo đó, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, đại diện hội đồng thi của 5 điểm thi trên địa bàn TP Bảo Lộc và các ngành chức năng liên quan đã báo cáo về công tác chuẩn đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Theo đó, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại tất cả 5 điểm thi đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.

Các hội đồng thi đã phối hợp với ngành y tế địa phương chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, bồn rửa tay, máy đo thân nhiệt để phục vụ cho các thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid – 19; đồng thời, công tác phun xịt khử khuẩn khuôn viên nhà trường, phòng thi và các phòng chức năng đã hoàn tất đảm bảo đúng quy định. Riêng, phòng lưu giữ đề thi và bài thi được trang bị đầy đủ camera quan sát, lưu giữ các dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT.

Theo báo của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Bảo Lộc, năm nay, toàn thành phố có 2.128 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tại 5 điểm thi gồm các trường: THPT Chuyên Bảo Lộc, THPT Bảo Lộc, THPT Nguyễn Du, THPT Lộc Thanh và THPT Nguyễn Tri Phương.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

Tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu đánh giá cao sự chuẩn chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tại các hội đồng thi; đồng thời, biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của tất cả hội đồng thi trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Triệu yêu cầu, ngoài những công tác chuẩn bị theo quy định của Bộ GDĐT, các ngành chức năng, gồm Phòng GDĐT, ngành y tế, Đoàn Thanh niên và Công an thành phố phải phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo tốt nhất mọi điều kiện về sức khỏe, an ninh trật tự, an toàn giao thông cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Mỗi cán bộ coi thi phải phát huy hết tinh thần, trách nhiệm, không để xảy ra sai sót nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực trong thi cử. Đặc biệt, phải chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19 với tinh thần “cảnh giác, không được chủ quan”, nhưng tuyệt đối tránh gây tâm lý hoang mang, bất an cho các thí sinh.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Bảo Lộc đã kiểm tra công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ y tế tại tất cả 5 điểm thi trên địa bàn. Sau khi kiểm tra, Ban Chi đạo TP Bảo Lộc sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng về kết quả công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo TP Bảo Lộc cũng đã tặng hoa và quà động viên các hội đồng thi trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 10/8.

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT TP Bảo Lộc kiểm tra công tác chuẩn bị các dụng cụ y tế phục vụ thí sinh và cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Bảo Lộc

KHÁNH PHÚC