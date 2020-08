Tăng cường hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong tình hình mới

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước, Công an Lâm Đồng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường nhằm đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại các chốt đang hoạt động trên địa bàn.

Tại chốt Đa Nhim (huyện Lạc Dương), nằm trên tuyến đường nối Nha Trang – Đà Lạt, công an cùng y tế, quân sự luôn túc trực 24/24 giờ để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra y tế, khai báo y tế, đảm bảo an ninh trật tự tại chốt cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho người dân.

Bên cạnh đó, công an cơ sở tích cực hỗ trợ với các lực lượng y tế truy vết các trường hợp liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, đặc biệt là ở địa bàn xã Đa Nhim, nơi có giám đốc người Nhật được xác định dương tính với Covid-19 tại sân bay ở Nhật Bản sau khi trở về Nhật từ Việt Nam. Bên cạnh đó, Công an xã Đa Nhim còn tăng cường xuống địa bàn động viên bà con an tâm lao động sản xuất kết hợp với phòng chống dịch hiệu quả. Tạm dừng tổ chức tiệc cưới, hỏi đang chuẩn bị diễn ra.

Còn tại chốt Công ty Hokaido, lực lượng công an cũng đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, y tế ứng trực 24/24 giờ, đảm bảo an ninh an toàn cho khu cách ly và đảm bảo những người đang cách ly thực hiện đúng theo yêu cầu cách ly của UBND tỉnh, Sở Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương

https://youtu.be/-7rlL8Uo0SI



NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN