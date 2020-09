Thành lập 3 đoàn kiểm tra đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Bắt đầu từ ngày 1/9, ba đoàn kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra định kỳ (sẽ có lịch thông báo) hoặc đột xuất trong thời gian triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại tuyến y tế cơ sở

Các đoàn kiểm tra do Sở Y tế thành lập, gồm: Đoàn 1 do ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên của Phòng Nghiệp Vụ Y, Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế), đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Đoàn 2 do ông Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên của Phòng Nghiệp Vụ Y, Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế), đại diện lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Đoàn 3 do bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên của Phòng Nghiệp Vụ Y, Phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở Y tế), đại diện lãnh đạo Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi Lâm Đồng, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh.

Nhiệm vụ của các đoàn là kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện, thành trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

