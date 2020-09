Trải nghiệm đẳng cấp cùng Vietjet với POWER PASS SkyBoss bay không giới hạn

(LĐ online) - Không ngừng bứt phá tiên phong, Vietjet giới thiệu thẻ bay "quyền lực" POWER PASS SkyBoss bay không giới hạn, dành tặng khách hàng những ưu đãi riêng có, trải nghiệm phong cách của người dẫn đầu xu hướng, tiên phong, doanh nhân thành đạt...

Với chỉ 68.999.000VNĐ (*) để sở hữu chiếc thẻ bay POWER PASS SkyBoss, khách hàng có thể bay khắp Việt Nam với hạng vé SkyBoss từ nay đến hết ngày 30/09/2021, kể cả trong các ngày lễ, tết. Nhân dịp ra mắt, Vietjet dành tặng khuyến mãi đặc biệt cho 50 khách hàng đầu tiên với mức giảm trực tiếp lên tới 50% khi mua POWER PASS SkyBoss tại website www.vietjetair.com và https://powerpass.vietjetair.com/.

Trên tay chiếc thẻ bay “quyền lực”, khách hàng có thể mua vé SkyBoss chỉ 3 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến để bay trên hơn 50 đường bay của Vietjet phủ khắp Việt Nam, trao yêu thương tới người thân với quà tặng là những chuyến bay Vietjet, tận hưởng những tiện ích đẳng cấp, sang trọng và nghỉ dưỡng miễn phí tại các resort 5 sao trên cả nước như Furama, Ariyana…

Lựa chọn POWER PASS SkyBoss – khách hàng sẽ được phục vụ ưu tiên tại quầy, có lối đi riêng, xe đưa đón riêng ra tàu bay, miễn phí 10 kg hành lý xách tay và 30 kg hành lý ký gửi cùng 1 bộ chơi golf đến 15 kg; ưu tiên qua cửa an ninh và thủ tục xuất nhập cảnh; tận hưởng các dịch vụ phòng chờ VIP tại các sân bay trong nước, quốc tế; thức uống chào mừng cùng đồ ăn nóng, tươi ngon thỏa thích suốt chuyến bay… chưa kể quà tặng kèm gói bảo hiểm chuyến bay SkyBoss Flight Care.

Với dịch vụ đẳng cấp, phong cách người dẫn đầu cùng chi phí hợp lý, POWER PASS SkyBoss là sản phẩm Vietjet dành tặng khách hàng đã đồng hành cùng hãng trong hành trình chinh phục bầu trời, tiên phong, bứt phá cùng mang tới cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khẳng định bản lĩnh và tầm vóc Việt Nam.

Chung tay vượt qua đại dịch, Vietjet tiên phong khôi phục hoạt động và bứt phá mạnh mẽ với các sản phẩm mới, dịch vụ chất lượng, đẳng cấp, nỗ lực không ngừng góp phần khôi phục kinh tế Việt Nam và khắp các địa phương mà hãng có đường bay tới. Vietjet cũng thực hiện các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, lưu ý tất cả các hành khách tuân thủ quy định khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm thủ tục và hành trình bay... Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí

PV