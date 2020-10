Hội CTĐ tỉnh khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Ngày 11/10, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Lâm Đồng phối hợp với các nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành 2 công trình giếng nước sạch và 1 nhà tình thương CTĐ cho hộ nghèo và đồng bào DTTS.

Hội CTĐ tỉnh cùng nhà tài trợ và chính quyền địa phương khánh thành nhà tình thương CTĐ trao tặng gia đình ông Nguyễn Nho Huệ (Thôn 3, xã Tân Lạc, Bảo Lâm)

Đây là cụm công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp năm 2020, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng do Hội CTĐ tỉnh vận động thực hiện gồm 11 giếng nước sạch và 15 căn nhà tình thương.

Công trình 2 giếng nước sạch do Hội CTĐ tỉnh vận động trao tặng cho gần 300 hộ bà con DTTS ở Thôn 1 (xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm), mỗi giếng được tài trợ 40 triệu đồng, Nhân dân đóng góp xây dựng với tổng kinh phí lên 62 triệu đồng/giếng. Công trình giếng nước sạch do Hội CTĐ tỉnh vận động Hội CTĐ quận 4, 6, 8, Bình Thạnh, Tân Phú, Phú Nhuận và Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) tài trợ, với tổng số 11 giếng; hiện còn 1 giếng ở xã Lát (huyện Lạc Dương) sắp bàn giao cho người dân sử dụng.

Hội CTĐ tỉnh và nhà tài trợ trao tặng công trình giếng nước sạch cho bà con Thôn 1 (xã Lộc Lâm, Bảo Lâm)

Công trình nhà tình thương CTĐ do Hội vận động Công ty TNHH Hiệp Hưng An TP Hồ Chí Minh tài trợ 50 triệu đồng giúp xây căn nhà mới cho hộ ông Nguyễn Nho Huệ (Thôn 3, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm). Gia đình ông Huệ có 2 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là nhà tình thương thứ 14 do Hội CTĐ tỉnh vận động xây dựng trao tặng cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trong tỉnh. Trong đó, 10 căn do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng tài trợ; 3 căn do VNPT Lâm Đồng tài trợ và hiện còn 1 căn do Big C Đà Lạt tài trợ xây dựng sắp hoàn thành bàn giao cho một hộ nghèo thụ hưởng chương trình này.

AN NHIÊN