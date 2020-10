NHỮNG HỢP TÁC XÃ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Kinh tế hợp tác Lâm Đồng còn gặp nhiều khó khăn do nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng, bằng tinh thần lao động hăng say, tinh thần đoàn kết chia sẻ, nhiều hợp tác xã (HTX), đơn vị kinh tế tập thể đã vươn lên mạnh mẽ trong làm ăn, tạo dựng vị trí trong thị trường và góp phần xây dựng kinh tế tập thể trên vùng đất Nam Tây Nguyên. Dưới đây là những HTX điển hình tiên tiến của tỉnh.

Canh tác tại HTX Sunfood

HTX SUNFOOD ĐÀ LẠT:

Xây dựng thương hiệu cho nông sản Lâm Đồng

HTX Dịch vụ Nông nghiệp tổng hợp Sunfood Đà Lạt, một cái tên còn mới nhưng đã nổi lên trong “làng” trồng và cung ứng rau sạch Lâm Đồng. Điều khiến Sunfood thành công chính là HTX đã tìm được hướng đi chuẩn: liên kết chặt chẽ với các nhà cung ứng cũng như người tiêu dùng.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Sunfood cho biết, thành lập năm 2017 và ngay từ ban đầu, Sunfood đã xác định hướng đi liên kết của mình. Không đơn vị nào có thể đơn độc sản xuất và cung ứng đa dạng các mặt hàng nông sản, vì vậy Sunfood liên kết rộng rãi với các HTX trong và ngoài tỉnh để đảm bảo nguồn hàng đầy đủ, chất lượng. Sau hơn 2 năm hoạt động, Sunfood Đà Lạt đã liên kết được với 26 HTX, 10 công ty, 14 siêu thị, 142 cửa hàng liên kết sản xuất, phân phối độc quyền thương hiệu rau củ quả Đà Lạt và đặc sản các vùng miền. Đối tác của Sunfood Đà Lạt dễ dàng tìm kiếm hình thức kinh doanh phù hợp cho mình với rất nhiều lựa chọn.

Với khách hàng, Sunfood luôn đảm bảo tiêu chí phục vụ tận tâm. Với trên 100 mặt hàng nông sản các loại, chỉ cần lựa chọn sản phẩm của Sunfood Đà Lạt từ 10 kg trở lên sẽ được giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Khách hàng tại Đà Lạt chỉ cần đặt hàng từ 1 kg cũng được Sunfood giao hàng tận nơi. Sunfood Đà Lạt có các điểm tham quan, trải nghiệm thực tế tại vườn bằng dịch vụ du lịch canh nông sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình trồng từng sản phẩm của Sunfood Đà Lạt. HTX còn hỗ trợ thành viên liên kết mua phân bón, thuốc trả chậm, hướng dẫn kỹ thuật chu đáo. HTX cũng là thành viên hăng hái xây dựng cộng đồng, cùng nông dân xây dựng thương hiệu cho nông sản phố núi.

Đan len tại HTX Quý Anh

HTX ĐAN LEN QUÝ ANH:

Tập thể mạnh mẽ của những bàn tay khéo léo

Bắt đầu từ những người phụ nữ, HTX Đan len Quý Anh ra đời với mục tiêu tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ vốn quen với nghề đan len xuất khẩu. Năm 2015, 20 chị em từng làm việc tại các công ty may mặc trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tập hợp nhau lại, thành lập HTX Đan len Quý Anh với hoạt động chủ yếu là sản xuất, gia công các mặt hàng len, sợi. Từ bàn tay chăm chỉ và vài chiếc máy dệt đơn giản, chị em cùng chia sẻ, nhận các mối hàng đan len từ lớn tới nhỏ. Cho tới hôm nay, HTX Quý Anh đã thay da đổi thịt, trở thành một tập thể mạnh mẽ.

Chị Trần Thị Diện, Chủ tịch HĐQT HTX Đan len Quý Anh chia sẻ, đan len, sợi vốn hợp với bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Cũng để tạo việc làm cho chị em, HTX đã tìm kiếm nguồn hàng ở nhiều nơi, trong và ngoài nước. Với tiêu chí đảm bảo chất lượng, đảm bảo thời hạn giao hàng, HTX Quý Anh đã được nhiều khách hàng tín nhiệm và giao nhiều đơn hàng lớn. Cho tới hôm nay, HTX đang tạo việc làm cho trên 100 người lao động tại Bảo Lộc và các địa phương lân cận với mức lương trung bình 7 triệu đồng/tháng. Chị em có thể nhận hàng về nhà thông qua các tổ trưởng ở từng khu vực hoặc trực tiếp tới HTX làm việc. Một vài con số đáng tự hào, năm 2019 HTX sản xuất 370 ngàn sản phẩm, doanh thu 10 tỷ đồng, trong 5 năm 2015-2020 nộp ngân sách 4 tỷ đồng. Hơn hết, những người phụ nữ của HTX Quý Anh tự hào vì bàn tay khéo léo, tập thể đoàn kết, chung sức bền lòng xây dựng một HTX ngày càng tiến bộ.

Thu mua sữa tại trạm của HTX Bò sữa Đơn Dương

HTX BÒ SỮA ĐƠN DƯƠNG:

Nâng cao chất lượng dòng sữa ngọt

Ông Phạm Văn Trị, Giám đốc HTX Bò sữa Đơn Dương cho biết, HTX được thành lập từ 28/7/2017 trên cơ sở sáp nhập 5 mô hình HTX hoạt động chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ tại huyện Đơn Dương. HTX được thành lập từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng tổ chức Socodevi (VCED), thực hiện mục tiêu hỗ trợ bà con chăn nuôi bò sữa có đầu vào đảm bảo về chất lượng, giá thành đầu ra ổn định với mục tiêu phát triển bền vững. Hiện HTX có tổng số thành viên tham gia 85 hộ gia đình với tổng vốn điều lệ 300 triệu đồng.

Tập trung sức mạnh của 5 đơn vị nhỏ, hiện HTX Bò sữa Đơn Dương đã xây dựng được văn phòng hoạt động và 2 trạm thu mua sữa tại xã Tu Tra và xã Đạ Ròn, trạm biến thế điện. Sau 2 năm đi vào hoạt động ổn định, cuối năm 2019 tổng tài sản và vốn hoạt động của HTX trên 4 tỷ đồng. Doanh thu của HTX đạt 6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu từ bán hàng và cung ứng dịch vụ, lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí đạt trên 1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân lao động tham gia trong HTX 5 triệu đồng/tháng.

Được sự đồng hành của tổ chức Socodevi, tổ chức đã hỗ trợ về tài chính, đào tạo cán bộ quản lý HTX đến kỹ thuật chăm sóc đàn bò trước, trong và sau sinh, kỹ thuật vắt sữa, HTX Bò sữa Đơn Dương đang thực hiện dịch vụ đầu vào, cung cấp thức ăn cho đàn bò, liên kết với Dalatmilk thu mua, làm lạnh sữa nguyên liệu cung ứng cho công ty. Trung bình 1 năm, HTX tiêu thụ 4.110 tấn sữa tươi, tương ứng doanh thu 1,4 tỷ đồng, giúp thành viên và hộ nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, làm đa dạng thị trường sữa nội địa.

HTX VẬN TẢI LÂM HÀ:

An toàn trên mọi nẻo đường

Thành lập năm 1987, Hợp tác xã vận tải Lâm Hà đến nay đã được 33 năm hình thành và phát triển. Trải qua bao thăng trầm của ngành vận tải, HTX đã trải qua nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động và xây dựng. Hội đồng quản trị, thành viên HTX vận tải Lâm Hà quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để duy trì hoạt động, góp phần xây dựng sự vươn lên của quê hương Lâm Hà.

Đến cuối năm 2019, số lượng thành viên tham gia trong HTX là 182 thành viên với 240 xe khách và xe tải các loại, hoạt động trên các tuyến nội tỉnh và liên tỉnh. Tổng vốn góp thành viên đạt 54.800 triệu đồng. Doanh thu cuối năm 2019 đạt trên 52 tỷ đồng, trong đó doanh thu của HTX trên 2 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2019 đạt 176 triệu đồng. Thu nhập bình quân lao động tham gia trong HTX: 9 triệu đồng/ tháng.

Về dịch vụ phục vụ thành viên trong việc phát triển sản xuất kinh doanh, hàng năm HĐQT HTX tổ chức ký hợp đồng bến, ủy thác bán vé cho tất cả các đơn vị bến xe có liên quan một cách đầy đủ; liên kết với gara sửa chữa ô tô nhằm hỗ trợ thành viên có nơi sửa chữa xe nhanh chóng, chất lượng và ưu đãi về giá cả. Các hỗ trợ về thủ tục hành chính, thuế, tìm nguồn vốn vay thay đổi phương tiện đều được HTX cùng thành viên liên kết chặt chẽ. Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch HĐQT HTX tâm sự, với 33 năm hoạt động, HTX đã thành mái nhà chung cho các thành viên, luôn xây dựng đạo đức nghề nghiệp của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe với khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết”, an toàn trên mọi nẻo đi, về.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỜNG 2 - BẢO LỘC:

Tương trợ thành viên phát triển kinh tế

QTDND Phường II - Bảo Lộc được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 20/6/1995 tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc, là một tổ chức kinh tế hợp tác với mục tiêu tương trợ các thành viên, nhằm phát huy sức mạnh tập thể, giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cải thiện đời sống, không chạy theo mục tiêu kinh doanh đơn thuần là lợi nhuận.

Thu hút thành viên, hoạt động hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao, duy trì và đảm bảo các tỉ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật, Quỹ TDND phường 2 là một trong những đơn vị có quy mô hoạt động lớn trong hệ thống QTDND. Năm 2020, Quỹ huy động trên 1 ngàn tỷ đồng, so với năm 2014, nguồn vốn huy động tăng 473 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 88,4%, tiền gửi tiết kiệm từ thành viên đạt 72%. Dư nợ cho vay giai đoạn 2014 - 2020 tăng 328 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với 2014, đã giải quyết cho 20.247 lượt thành viên vay vốn với doanh số cho vay là 7.305 tỷ đồng, qua đó giúp cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo và có cuộc sống ổn định. Tỷ lệ nợ xấu luôn ở mức thấp, chất lượng tín dụng luôn được nâng cao. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp là gần 90 tỷ đồng. Tổng số tiền đóng góp và ủng hộ cho các chương trình phúc lợi xã hội, từ thiện là gần 4 tỷ đồng. Với thành viên của Quỹ, đây thực sự là tổ chức tương trợ kinh tế, đồng hành cùng bà con vươn lên trong cuộc sống.

DIỆP QUỲNH