Sĩ quan trẻ và khát vọng cống hiến

Trước những yêu cầu thực tiễn xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đòi hỏi đội ngũ sĩ quan trẻ phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chương trình tọa đàm gặp gỡ, lắng nghe sĩ quan trẻ nói đã góp phần định hướng, động viên, khích lệ tinh thần làm việc, cống hiến của cán bộ, sĩ quan trẻ

Đồng thời, sĩ quan trẻ cần luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, phân biệt rõ đúng sai, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ, có nhiều ý tưởng, giải pháp sáng tạo mới, nhất là những giải pháp định hướng khi sử dụng mạng xã hội, nhằm đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Đại úy HOÀNG VĂN DUY - Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị:

Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã được bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện nghiêm khắc nên đã có bước trưởng thành vượt bậc cả về quân sự, chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức, kỷ luật, nếp sống chính quy. Từ đó, giúp lực lượng cán bộ, sĩ quan trẻ có điều kiện cống hiến, trưởng thành ngày càng toàn diện. Góp phần xây dựng lực lượng cán bộ, sĩ quan trẻ giàu bản lĩnh chính trị, có năng lực, an tâm công tác, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặt khác, đa phần cán bộ, sĩ quan trẻ của LLVT tỉnh được đào tạo chuyên nghiệp, cơ bản tại nhà trường trong Quân đội, có kiến thức cơ bản, toàn diện về mọi mặt, có trình độ học vấn. Bên cạnh đó, phần lớn xuất thân từ nông thôn nên được kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương, việc trở thành cán bộ, sĩ quan là điều mong ước, niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Vì vậy, trong quá trình công tác, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ luôn khẳng định tình yêu quê hương, đất nước, sự trung thành tuyệt đối với Đảng, Quân đội và say mê cống hiến sức mình trong lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Trung úy VŨ NGỌC MINH - Trung đội trưởng thông tin, Phòng Tham mưu:

Sĩ quan trẻ là một bộ phận ưu tú của thanh niên Quân đội, vừa mang đầy đủ bản chất và truyền thống của thanh niên Việt Nam, vừa hội tụ đầy đủ bản chất và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Đội ngũ sĩ quan trẻ chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng biên chế sĩ quan ở đơn vị Đại đội thông tin, có khát vọng cống hiến và xây dựng Quân đội. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động chống phá Việt Nam diễn ra rất quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận luôn là mặt trận nóng bỏng và quyết liệt nhất, đòi hỏi đội ngũ sĩ quan trẻ phải tiên phong hơn nữa trong tham gia nhiệm vụ này. Để đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thiết nghĩ thanh niên Quân đội phải nhanh chóng tiếp cận, bắt kịp xu thế, xung kích, sáng tạo trong tiếp thu, phát triển khoa học công nghệ. Đồng thời áp dụng các ưu thế về công nghệ số, mạng xã hội, tích cực đấu tranh trên các trang mạng xã hội. Đội ngũ thanh niên Quân đội cũng cần trau dồi nâng cao trình độ ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh để có thể tiếp cận với các thành tựu công nghệ trên thế giới, tích lũy kiến thức trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều phương tiện thông tin khác nhau, phục vụ hữu ích cho công tác chuyên môn, phục vụ nhiệm vụ quân sự mà cấp trên giao phó.

Đại úy VÕ NGUYỄN QUANG HUY - Trợ lý tuyên huấn, Phòng Chính trị:

Hiện nay, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sức mạnh lan truyền của Internet, mạng xã hội như một phương tiện truyền thông đắc lực để đăng tải thông tin xấu, độc phát tán trên Internet, bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc vấn đề nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, gây chia rẽ mất đoàn kết nội bộ, đe dọa an ninh quốc gia. Nhiệm vụ của Quân đội, trong đó có lực lượng sĩ quan trẻ đó là cần nhận thức đúng đắn, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn và quan điểm sai trái, lệch lạc để có định hướng tư tưởng đúng đắn, đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch. Chúng tôi được thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ và bước đầu đã huy động sức mạnh tổng hợp tham gia đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch. Nổi bật như các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã kiện toàn, phát triển lực lượng, bộ phận đấu tranh chuyên sâu trên không gian mạng, trang bị phương tiện, dịch vụ mạng phục vụ thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Thông qua các Blog, facebook,... các lực lượng đấu tranh chuyên sâu, nhất là “lực lượng 47” đã tích cực, chủ động viết hàng nghìn tin, bài, comment chia sẻ những thông tin tích cực thể hiện quan điểm, thái độ đấu tranh kiên quyết, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, vạch trần âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Qua đó, tiếp thêm ý chí, nghị lực, niềm say mê cống hiến của lực lượng sĩ quan trẻ cho Quân đội, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

NGUYỆT THU