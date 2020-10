Tăng cường công tác giám sát, phát hiện, phòng chống dịch bệnh

(LĐ online) - Ngày 2/10, Sở Y tế Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá công tác y tế 9 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Lãnh đạo Sở Y tế cùng các đơn vị trong ngành theo dõi báo cáo đánh giá công tác y tế 9 tháng đầu năm 2020

Theo đánh giá, trong công tác phòng chống dịch Covid -19, Sở Y tế là cơ quan thường trực phòng chống dịch của tỉnh, đã tham mưu và phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo đầy đủ nhân lực, năng lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch theo đúng quy định. Kết quả trên địa bàn tỉnh không có trường hợp xác định bệnh do Covid-19. Trong giai đoạn 2 phòng chống dịch Covid-19, ngành y tế tỉnh đã phối hợp cách ly 2.099 trường hợp và hiện đã hoàn thành hết cách ly.

Công tác phòng chống bạch hầu: Trong 9 tháng đầu năm 2020 ghi nhận 2 trường hợp xác định bệnh bạch hầu tại huyện Đam Rông. Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, Ngành Y tế đã tiến hành xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh bạch hầu trên toàn tỉnh; tổ chức triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) trong toàn tỉnh theo kế hoạch vùng có nguy cơ cao. Tổ chức tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều đợt 1 tại 4 khu căn cứ xã Liêng Srônh (Đam Rông) với 2.428 mũi tiêm; tiêm đợt 2 tại xã Đạ Mrông (Đam Rông) với 1.460 mũi tiêm. Tổ chức khám sàng lọc 2.537 trường hợp; điều trị dự phòng bằng Erythromycin cho 314 trường hợp có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ mắc bạch hầu.

Ngành Y tế cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020. Không phát hiện trường hợp nhiễm cúm A (H5N1), (H7N9) và bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm, không phát hiện ca bệnh lạ, bệnh dịch mới nổi; tình hình dịch bệnh lưu hành tại địa phương ổn định, không để tử vong do dịch bệnh.

Trước tình hình tay chân miệng gia tăng, đã xuất hiện các ổ dịch trong những ngày đầu tháng 9 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác truyền thông, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tăng cường giám sát chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc, không để xảy ra tử vong do dịch bệnh trên địa bàn.

Sở Y tế báo cáo về hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương

Kết quả thực hiện công tác khám chữa bệnh toàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức khám bệnh cho 1.670.296 lượt bệnh nhân, đạt 72% so với kế hoạch năm, giảm 77.270 lượt so với cùng kỳ năm 2019. Số ngày điều trị nội trú trung bình/bệnh nhân là 4,5 ngày; công suất sử dụng giường bệnh toàn tỉnh đạt 92,3% (giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 2019). Một số đơn vị công suất sử dụng giường bệnh đạt > 100% như: Bệnh viện đa khoa tỉnh đạt 122,9%; Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch đạt 112,7%; Khu điều trị phong Di Linh 115,12%; Trung tâm Y tế Di Linh đạt 100,07%.

Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng cường nâng cao y đức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử phục vụ người bệnh; tăng cường sử dụng trang thiết bị và đảm bảo các điều kiện thanh toán dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Sở Y tế đã tổng hợp trình UBND tỉnh hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho 657 trường hợp người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo và hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại điều trị nội trú năm 2020 cho 1.658 lượt bệnh nhân với tổng kinh phí 7,1 tỷ đồng.

AN NHIÊN