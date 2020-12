Công an Đà Lạt đạt tỷ lệ điều tra khám phá gần 93,5% án hình sự

(LĐ online) - Sáng 23/12, Công an TP Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Đại tá Lê Vinh Quy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trần Duy Hùng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt.

Đại tá Lê Vinh Quy- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao tặng Bằng khan của Bộ Công an cho 3 tập thể và 13 cá nhân Công an Đà Lạt)

Trong năm 2020, Đảng ủy và Công an thành phố Đà Lạt đã tập trung lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong năm, trên địa bàn xảy ra 169 vụ phạm tội hình sự, giảm 9 vụ so với năm 2019. Qua đó đã điều tra, khám phá 158/169 vụ, đạt tỷ lệ 93,49%. Cùng với đó, Công an Đà Lạt đã khởi tố 2 vụ với 4 bị can cho vay nặng lãi; 1 vụ với 1 bị can tham ô tài sản; phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phát hiện, khởi tố 3 vụ với 1 bị can về hành vi hủy hoại rừng, vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; Đồng thời, Công an Đà Lạt đã phát hiện và xử lý 102 vụ với 160 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2019 nhiều hơn 45 vụ và 85 đối tượng.

Bên cạnh đó, trong năm qua, trên địa bàn TP Đà Lạt xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 40 người bị thương. So với năm 2019, giảm 4 vụ, giảm 7 người chết, bằng số người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn là do đi không đúng phần đường, không chú ý quan sát. Trong năm trên địa bàn cũng đã xảy ra 5 vụ cháy, giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Với những kết quả trên, trong năm Công an TP Đà Lạt có nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt Công an TP Đà Lạt vinh dự được Bộ Công an tặng cờ thi đua dành cho Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo thành phố Đà Lạt lưu ý trong năm 2021, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Đà Lạt và Công an các phường, xã trên địa bàn cần chủ động thực hiện nhiều việc tốt vì Nhân dân phục vụ. Đặc biệt, các đội nghiệp vụ của Công an Đà Lạt và Công an các phường, xã cần tập trung các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và làm gảm tội phạm; làm giảm tai nạn giao thông; chủ động giải quyết mọi tình huống ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”.

Dịp này, Công an thành phố Đà Lạt có 3 tập thể và 13 cá nhân vinh dự được Bộ Công an khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân từ năm 2018-2019, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; có 5 tập thể được Chủ tịch UBND TP Đà Lạt khen thưởng có thành tích trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng danh hiệu “đơn vị quyết thắng” cho 14 tập thể và tặng dnah hiệu “đơn vị tiên tiến” cho 9 tập thể; tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 55 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Lạt và Công an các phường, xã trên địa bàn.

