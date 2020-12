Lâm Đồng cho người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc

(LĐ online) - Ngày 2/12/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng và Công ty cổ phần chè Cầu Đất - Đà Lạt đã ký hợp đồng tín dụng giải ngân và cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NHCSXH đã có Hướng dẫn số 5446/HD-NHCS ngày 20/10/2020 về việc triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động…

Điều kiện để người sử dụng lao động được vay để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, gồm: Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng trở lên trong khoảng thời gian từ 1/4 đến 31/12/2020; có doanh thu Quý I/2020 giảm 20% so với Quý IV hoặc có doanh thu tháng liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ 2019; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019. Chính sách vay vốn này với lãi suất 0%/năm, lãi suất nợ quá hạn 12%/năm.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chè Cầu Đất - Đà Lạt: Năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Công ty cổ phần chè Cầu Đất - Đà Lạt cũng rơi vào tình trạng khó khăn, sản xuất ra hàng hóa nhưng không tiêu thụ được. Để đảm toàn nguồn nhân lực, Công ty phải buộc cho nhân viên ngừng việc tạm thời, nhưng vẫn phải chi trả lương để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động. Được sự hướng dẫn của cán bộ NHCSXH, đơn vị đã hoàn thiện các thủ tục để được vay và giải ngân vốn. Ông Dũng cũng cho biết: Ngay sau khi nhận được tiền giải ngân, Công ty sẽ thực hiện chi trả lương ngay cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các văn bản liên quan đến việc cho vay để trả lương ngừng việc, chủ động báo cáo UBND, MTTQ,… phối hợp với LĐLĐ, Tổ chức chính trị xã hội, báo đài tại địa phương để tuyên truyền và phổ biến chính sách hỗ trợ vay.

Chi nhánh cũng phân công cán bộ chủ động tiếp cận với người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp, trường học, cở sở sản xuất để tuyên truyền, rà soát đối tượng, giải đáp các thắc mắc về điều kiện, đối tượng vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Sau khi rà soát, đối với những người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn, NHCSXH hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải ngân vốn vay một cách thuận lợi nhất.

Chính sách hỗ trợ người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động là một trong những chính sách có ý nghĩa nhân văn cao, thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn chung của đất nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong thời gian tới, NHCSXH đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và Nhân dân biết, tổ chức thực hiện.

PHẠM LÊ