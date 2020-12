Triển khai Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 8/12, thực hiện Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (gọi tắt là Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn), Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế và Phòng Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn đến các đơn vị trực thuộc. Đối tượng áp dụng là tất cả các trạm y tế, phòng khám công lập và ngoài công lập.

Phòng khám Đa khoa Khu vực Tân Hà (Lâm Hà) tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn đến các đơn vị trực thuộc mình quản lý (trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh). Phòng Y tế các huyện, thành phố triển khai Bộ tiêu chí Phòng khám an toàn đến các phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Các trạm y tế, phòng khám tự thực hiện đánh giá, định kỳ ít nhất 1 lần trong 1 tháng. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung trên đúng thời gian quy định.

Theo Bộ Y tế, Phòng khám cần bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn, hiệu quả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tiềm ẩn trong cộng đồng. Vì vậy, mục tiêu của Bộ tiêu chí phòng khám an toàn là hướng dẫn phòng khám triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, đáp ứng tốt với các yếu tố nguy cơ dịch bệnh.

Cụ thể: Cung cấp công cụ và đánh giá thực trạng công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của phòng khám. Định hướng cho phòng khám xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế. Bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong phòng khám. Bảo đảm duy trì cung cấp dịch vụ khám bệnh trong sau khi tiếp nhận người nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc dương tính với SARS-CoV-2.

Bộ tiêu chí phòng khám an toàn có 8 tiêu chí, điểm tối đa 30 điểm. Cụ thể: Xây dựng kế hoạch hoạt động trong các bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (3 điểm); nhân viên được tập huấn về các quy trình phòng chống dịch bệnh phù hợp với vị trí làm việc (4 điểm); tiếp đón, phân loại và sàng lọc người đến khám (6 điểm); tuân thủ đeo khẩu trang (3 điểm); vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc và quản lý nhà vệ sinh (4 điểm); cơ sở vật chất phòng khám (5 điểm); dự trữ trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch bệnh (3 điểm); theo dõi sức khỏe nhân viên y tế (2 điểm).

Phân loại kết quả: Phòng khám an toàn có tổng điểm đạt từ 25 đến 30 điểm. Phòng khám an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ 20 đến 24 điểm. Phòng khám không an toàn có tổng điểm đạt dưới 20 điểm.

AN NHIÊN