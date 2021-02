Đại tá Lê Vinh Quy tặng quà và chúc Tết cán bộ và Nhân dân xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm

(LĐ online) - Chiều 4/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến gần, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng do Đại tá Lê Vinh Quy – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc Tết cán bộ và nhân dân xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm.

Giám đốc Công an tỉnh tặng công trình cho chính quyền và bà con Nhân dân xã Lộc Đức

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đại tá Lê Vinh Quy đã trao tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho UBND xã Lộc Đức và chúc Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ở xã Lộc Đức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, đầm ấm. Đại tá cũng nhắc nhở cán bộ, Nhân dân xã vui Tết không quên nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết và nâng cao ý thức và trách nhiệm đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, góp phần chung vào thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Bảo Lâm

Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng 30 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn của xã và 2 suất quà cho hai hộ gia đình chính sách với mong muốn các gia đình sẽ được hưởng Tết cổ truyền ý nghĩa, an vui. Đại tá cũng nhắc nhở Nhân dân cần tuân thủ và thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế).

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Đại tá Lê Vinh Quy cùng đoàn công tác cũng đến thăm và làm việc với Huyện uỷ Bảo Lâm và Công an huyện Bảo Lâm về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thông tin một số kết quả về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nhắc nhở các chiến sỹ công an huyện nâng cao cảnh giác trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm trong dịp Tết và đặc biệt là công tác phòng chống dịch trong dịp Tết nguyên đán.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN