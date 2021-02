Tuổi trẻ Di Linh góp sức vì cộng đồng

(LĐ online) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày qua, tuổi trẻ Di Linh đã có nhiều hoạt động thiết thực, vừa đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch, vừa chăm lo đời sống cho người nghèo trên địa bàn có một mùa xuân Tân Sửu 2021 ấm áp.

Huyện Đoàn Di Linh trao quà cho người nghèo tại địa phương vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hơn 1 tuần qua, Đoàn thanh niên huyện Di Linh đã thành lập các nhóm tình nguyện trực tiếp đến nhà từng người dân, khu dân cư đông người, các khu chợ để tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh thông qua công nghệ Bluetooth.

Cùng với đó, Huyện Đoàn đã cắt cử đoàn viên, thanh niên ở hai xã Đinh Trang Thượng và Gia Bắc tham gia tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Tại Đoàn xã Gia Bắc, Sơn Điền, 30 đoàn viên, thanh niên chở loa di động tuyên truyền tại từng thôn trên địa bàn với hơn 1.800 lượt người tiếp cận; phát 1.820 tờ rơi tuyên truyền, 400 khẩu trang y tế và hướng dẫn khai báo y tế cho 4.750 lượt người.

Song song với việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19, nhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, Huyện Đoàn Di Linh đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần giúp các hộ gia đình an tâm đón Tết trong tình hình khó khăn do dịch Covid-19. Huyện Đoàn đã tổ chức gói bánh chưng tặng cho 150 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nguồn lực xã hội thăm và tặng quà cho 1.050 hộ gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 210 triệu đồng; tặng 130 suất quà cho thanh niên nhập ngũ với số tiền 13 triệu đồng.

T. HIỀN