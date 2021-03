Lạc Dương sẵn sàng xây dựng đô thị thông minh

(LĐ online) - Thời gian qua, huyện Lạc Dương đã nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử và bước đầu đạt được những thành công, tạo bước đột phá về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, huyện Lạc Dương đã sẵn sàng thực hiện xây dựng đô thị thông minh.

Sau khi khảo sát vào cuối năm 2020, đến đầu tháng 3/2021, Tập đoàn Viettel đã chọn huyện Lạc Dương làm đơn vị thí điểm để đề xuất UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện xây dựng đô thị thông minh. Đây là cơ hội để huyện Lạc Dương nâng cao hiệu quả hơn nữa việc xây dựng chính quyền điện tử đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Huyện Lạc Dương đã sẵn sàng xây dựng đô thị thông minh. Ảnh: Văn Báu

Đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT

Theo UBND huyện Lạc Dương, trong giai đoạn 2016-2020, hạ tầng thiết bị CNTT của các cơ quan, đơn vị trong huyện và UBND các xã, thị trấn đã được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn có mạng LAN (tốc độ 100 Mbps) và có kết nối Internet cáp quang (tốc độ từ 60 MB đến 90 MB). Để phục vụ người dân đến liên hệ công tác và cán bộ, công chức giải quyết công việc, UBND huyện đã tiến hành trang bị Wifi miễn phí tại khu vực trụ sở làm việc. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng dành riêng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước được đầu tư và kết nối thông suốt từ huyện đến xã. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được trang bị máy tính cả cấp huyện và cấp xã (trừ các đơn vị trường học và các trạm y tế). Trang bị phòng họp trực tuyến giữa UBND, Huyện ủy với UBND các xã phục vụ việc họp trực tuyến và học nghị quyết trực tuyến khi có yêu cầu. Cơ quan Huyện ủy, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Công an huyện đã được trang bị tường lửa bảo vệ (Firewall); 90% máy tính được cài đặt phần mềm diệt virut; 90% cơ quan đơn vị cấp huyện được trang bị hệ thống chống sét lan truyền… Đặc biệt, hiện nay, 100% văn bản từ huyện đến xã đều được triển khai ký số điện tử; đây cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai chữ ký điện tử bằng sim PKI (hiện nay, toàn tỉnh có Sở Thông tin và Truyền thông và UBND huyện Lạc Dương đã triển khai, áp dụng).

Huyện Lạc Dương triển khai phòng họp trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã

Với sự đầu tư đồng bộ đó, thời gian qua, hệ thống thông tin và an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được đảm bảo, chưa có sự cố nào gây thiệt hại, chưa xảy ra sự cố mất dữ liệu, lộ, lọt thông tin. Chứng thư số của tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả và an toàn, hỗ trợ đắc lực trong việc ký số và phát hành văn bản điện tử.

Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT, huyện Lạc Dương cũng chú trọng đến nguồn nhân lực CNTT để nâng cao hiệu quả về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ CNTT trong các hoạt động. Trong đó, thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức CNTT cho lãnh đạo, công chức, viên chức và cán bộ bán chuyên trách CNTT trong các cơ quan. Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đã sử dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản về tin học như: Soạn thảo văn bản, bảng tính, sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, sử dụng thư điện tử, tìm kiếm thông tin phục vụ công việc… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước phục vụ nhu cầu ngày càng cao của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Để làm tốt công tác xây dựng chính quyền điện tử, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo; tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử là những cán bộ, công chức có trình độ về CNTT làm hạt nhân và tiếp tục xây dựng lực lượng tại UBND các xã, thị trấn để phục vụ việc triển khai thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Chuyên viên thuộc Văn phòng UBND huyện Lạc Dương sử dụng hiệu quả thiết bị CNTT phục vụ công việc hàng ngày. Ảnh: Chính Thành

Xây dựng nền hành chính điện tử, hiện đại

Xây dựng chính quyền điện tử được địa phương bắt tay vào thực hiện từ đầu năm 2019. UBND huyện đã đầu tư trang bị phần mềm VNPT-Ioffice (thay thế phần mềm BKAV-eOffice), triển khai đến tất cả các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị sự nghiệp của huyện. Nhìn chung, hệ thống VNPT-Ioffice đã phát huy hiệu quả trong công việc, liên thông với hệ thống Idoc được sử dụng tại khối Đảng, Đoàn thể; cùng với việc triển khai đồng bộ hệ thống chữ ký số giúp cán bộ, công chức, viên chức các cấp xử lý văn bản hành chính nhanh hơn qua môi trường mạng, đã giảm thiểu chi phí in ấn, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đến nay, hệ thống thư điện tử công vụ đã được triển khai đồng bộ tại 100% cơ quan, đơn vị trong huyện. Tất cả các thủ tục hành chính đều được đưa lên hệ thống một cửa điện tử cấp huyện và cấp xã; trong đó, cấp huyện áp dụng và sử dụng hệ thống một cửa điện tử từ năm 2015, cấp xã áp dụng và sử dụng hệ thống một cửa điện tử từ tháng 4/2019. Tổng hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên hệ thống một cửa điện tử trên 20.000 hồ sơ các loại. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%, tỷ lệ hồ sơ quá hạn chiếm 2%. Trang thông tin điện tử cấp huyện thường xuyên được hiệu chỉnh giao diện, bổ sung chuyên mục, chuyên trang để cập nhật đầy đủ thông tin trên các lĩnh vực, qua đó, cung cấp thông tin cần thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn đọc trong nước và quốc tế.

Viettel Lâm Đồng làm việc về khảo sát hiện trạng xây dựng đô thị thông minh với huyện Lạc Dương

Đặc biệt, huyện Lạc Dương đã đầu tư triển khai hệ thống camera giám sát an ninh công cộng trên địa bàn toàn huyện. Tổng số điểm mắc camera giám sát là 116 điểm được kết nối vào hệ thống giám sát tập trung tại Công an các xã, thị trấn và Công an huyện, đã góp phần phục vụ công tác đảm bảo anh ninh, trật tự trên địa bàn toàn huyện.

Ngoài ra, huyện Lạc Dương đã triển khai nhiều phầm mềm chuyên ngành thống nhất từ trung ương đến địa phương như: Phầm mềm kế toán MISA, phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý dữ liệu trẻ em, quản lý cung cầu lao động, các phần mềm trong ngành giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội. Trong đó, từ năm 2019, huyện Lạc Dương đã triển khai phần mềm bảo vệ danh tiếng địa phương để nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến huyện Lạc Dương được đề cập đến trên các trang báo điện tử, diễn đàn… từ đó hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND huyện và lãnh đạo UBND huyện.

Huyện Lạc Dương khai trương đưa vào hoạt động hệ thống camera giám sát an ninh công cộng trên địa bàn toàn huyện từ năm 2020

“Với những kết quả đạt được trong thời gian qua và hiện trạng hiện có, huyện Lạc Dương đã sẵn sàng thực hiện xây dựng đô thị thông minh theo đề xuất triển khai thí điểm đô thị thông minh của Tập đoàn Viettel” - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài khẳng định.

TUẤN HƯƠNG