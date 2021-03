Thủ lĩnh Đoàn ''vác tù và hàng tổng'' ở Bồng Lai

Là một thủ lĩnh Đoàn tại địa phương, thời gian qua, anh Lê Minh Nghĩa - Bí thư Chi đoàn thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, đã tích cực, nhiệt tình vận động đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn chung tay thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp. Với những đóng góp cho cộng đồng, anh Lê Minh Nghĩa được ví như “Người vác tù và hàng tổng” tại địa phương.

Anh Lê Minh Nghĩa bên gương cầu lồi và biển báo giao thông nội bộ do anh vận động lắp đặt

Anh Lê Minh Nghĩa sinh năm 1988 và đã có 13 năm gắn bó với vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Bồng Lai. Chính vì vậy, hình ảnh chàng Bí thư Đoàn với dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, hoạt bát và luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động tại địa phương đã rất quen thuộc với người dân nơi đây. Các đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn vẫn luôn đồng hành, ủng hộ những việc làm ý nghĩa của anh. Nhờ đó mà công tác vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia chung tay thực hiện các công trình, phần việc tại địa phương gặp nhiều thuận lợi.

Vừa qua, khi những con đường trên địa bàn xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ trâu”, “ổ gà”, anh Lê Minh Nghĩa đã huy động đoàn viên, thanh niên và người dân cùng máy móc, phương tiện tham gia vá, sửa đường để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Qua đó, anh đã huy động được gần 7 triệu đồng tiền mặt và các phương tiện máy móc như xe tải, xe lu cùng 4 tấn nhựa nóng với gần 10 ngày công để vá “ổ gà” trải dài hơn 3 km đường trên địa bàn.

Bồng Lai là một thôn có địa bàn rộng, dân số đông (khoảng hơn 4 ngàn người) và có nhiều trục đường giao thông đi qua. Vì vậy, thời gian qua, trên các trục đường đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện giao thông bị khuất tầm nhìn và thiếu quan sát khi đi qua các điểm giao nhau giữa các tuyến đường. Do đó, anh Lê Minh Nghĩa đã huy động kinh phí lắp đặt 8 gương cầu lồi tại các điểm giao nhau và những khúc cua trên các tuyến đường với trị giá gần 10 triệu đồng. Đồng thời, anh cũng đã bỏ tiền túi, ngày công và huy động xã hội hóa lắp đặt các biển báo giao thông nội bộ trên các tuyến đường tại địa phương. Từ đó, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, vừa qua, anh Lê Minh Nghĩa cũng đã huy động kinh phí hơn 35 triệu đồng để lắp đặt 23 camera an ninh trong thôn. Những hình ảnh thu được từ camera an ninh do chính anh quản lý và thường xuyên cung cấp cho công an địa phương để xử lý các vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự..

Ngoài ra, chàng Bí thư Chi đoàn thôn Bồng Lai Lê Minh Nghĩa cũng đã vận động xã hội hóa cho việc xây dựng các sân bóng đá, bóng chuyền, dụng cụ tập luyện thể thao với kinh phí hàng trăm triệu đồng để phục vụ đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn. Thời gian qua, anh Lê Minh Nghĩa thường xuyên huy động đoàn viên, thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường; thu gom rác thải; phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh; sơn sửa lan can cầu; trồng hoa cây cảnh, cây xanh trên địa bàn… Từ đó, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn nơi đây ngày càng khởi sắc. Vừa qua, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thủ lĩnh Đoàn thôn Bồng Lai Lê Minh Nghĩa đã vận động kinh phí phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho người dân; đồng thời, cùng với đoàn viên trong chi đoàn lắp đặt các pano, phát tờ rơi để tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh.

Trong những năm qua, anh Lê Minh Nghĩa cũng tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích, vươn lên làm giàu. Anh cũng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công cũng như thăm, tặng quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Trưởng thôn Bồng Lai, ông Nguyễn Khắc Hải Hà cho biết, anh Lê Minh Nghĩa là một thủ lĩnh Đoàn năng nổ, nhiệt tình tại địa phương. Anh đã tập hợp đoàn viên, thanh niên và vận động người dân tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trên địa bàn. Từ đó, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao và nâng cao chất lượng khu dân cư kiểu mẫu tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Định - Bí thư Huyện đoàn Đức Trọng đánh giá, anh Lê Minh Nghĩa là một Bí thư Chi đoàn thôn tiêu biểu tại địa phương. Anh đã phát huy vai trò của mình trong công tác vận động, tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa tại địa phương. Với những thành tích đạt được của mình, anh Lê Minh Nghĩa đã được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen và được Huyện đoàn Đức Trọng vinh danh, tuyên dương để các cán bộ Đoàn khác tại địa phương học tập, làm theo.

