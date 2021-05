Ấm lòng ở khu cách ly tập trung

Bảo Lộc: Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 1.300 suất ăn cho người cách ly y tế tập trung Nhằm góp phần chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng trong công tác phòng chống dịch Covid – 19, nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn TP Bảo Lộc đã và đang chung tay đóng góp suất ăn miễn phí giúp người đang cách ly y tế tập trung trên địa bàn. Chiều 17/5, Thượng tá Hà Bảo Lộc – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc cho biết, bắt đầu từ ngày 12/5, đơn vị bắt đầu tiếp nhận các suất ăn miễn phí do các nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ các trường hợp các ly y tế và cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại Khu cách ly y tế tập trung (Thôn 5, xã Đại Lào). Tính đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tiếp nhận và đăng ký tiếp nhận 1.320 suất ăn miến phí (60 suất/ngày, trị giá khoảng 30 - 35 ngàn đồng/suất) từ 9 nhà hảo tâm là các công ty, doanh nghiệp và các cá nhân trên thành phố chung tay đóng góp. Các suất ăn miễn phí đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ suất ăn miễn phí có thể kể đến như ông Phạm Minh Khánh (Công ty trà Phương Nam) hỗ trợ 600 suất; nhà hàng Bách Hỷ An hỗ trợ 150 suất và nhà hàng Tâm Châu hỗ trợ 210 suất… Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của các công ty, doanh nghiệp và nhà hảo tâm nhằm góp phần giúp đỡ, động viên các trường hợp cách ly y tế phòng chống dịch Covid- 19; đồng thời, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và các ngành chức năng TP Bảo Lộc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19. Được biết, đến thời điểm hiện tại, Khu cách ly y tế tập trung Thôn 2 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) đang tiếp nhận cách ly y tế đối với 25 trường hợp trở về từ các vùng đang có dịch trên cả nước. Đến nay, tất cả các mẫu xét nghiệm của các trường hợp cách ly y tế tập trung đều âm tính từ 1 – 3 lần với SARS-CoV-2. KHÁNH PHÚC