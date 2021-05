Bộ Chỉ huy Quân sự Lâm Đồng thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản

(LĐ online) - Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 2 đoàn đi thăm, tặng quà cơ sở tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565.

Đoàn Công tác do Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Linh Quang

Theo đó, đoàn do đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến thăm Chùa Linh Ẩn (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà); đoàn do Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm Chùa Linh Quang (Phường 6, thành phố Đà Lạt).

Đoàn Công tác do Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Chùa Linh Ẩn

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, các đồng chí lãnh đạo đã thăm hỏi, chúc các vị chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử dồi dào sức khỏe, an vui và đón một mùa Phật đản an lạc; chúc các vị chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị; đồng thời, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng Phật giáo đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian qua hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19. Mong muốn thời gian tới, các chức sắc, Tăng, Ni, Phật tử tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương ngày càng giàu đẹp.

Đại diện các cơ sở Phật giáo cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hứa sẽ luôn đồng hành cùng lực lượng vũ trang trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, cho biết sẽ vận động các chức sắc, Tăng, Ni và Phật tử đón mùa Phật đản an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính quyền địa phương, chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

TẤN HUY