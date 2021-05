Chuyện ''hậu trường'' của tấm thẻ căn cước công dân

(LĐ online) - Đức Trọng là huyện có dân số đông nhất tỉnh Lâm Đồng với trên 181.000 dân, trong đó số người từ 14 tuổi (đủ điều kiện làm căn cước công dân) trở lên là 121.000 người. Riêng thị trấn Liên Nghĩa đã có gần 60.000 dân, là thị trấn có số dân lớn trong cả nước. Công an huyện Đức Trọng được cấp trên giao nhiệm vụ chậm nhất tới cuối tháng 6/2021 phải hoàn thành hồ sơ cấp căn cước công dân cho 107.000 hồ sơ, ra 45.000 thẻ bàn giao cho người dân.

Công an huyện Đức Trọng làm căn cước công dân

Cả tháng qua, để phục vụ bà con tới làm căn cước công dân, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao trọng trách, Thiếu úy Vũ Duy Quang cùng đồng đội đã phải căng mình ngày đêm làm việc với phương châm: Còn người, còn việc là còn làm!.. Thông thường, khoảng 1, 2 giờ sáng hằng ngày, khi không còn người tới làm căn cước công dân, tổ công tác mới kết thúc ngày làm việc và trở về nhà trong cơn buồn ngủ ríu cả mắt. Lúc này, với vai trò là cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, Thiếu úy Vũ Duy Quang phải tiếp tục ở lại làm việc, xử lý thông tin sạch để chuyển ngay về Bộ Công an và báo cáo kết quả làm việc trong ngày cho Công an tỉnh Lâm Đồng. Việc xử lý thông tin sạch của hồ sơ cấp căn cước công dân đòi hỏi người làm việc phải có trách nhiệm cao, thận trọng, thông tin tỉ mỉ, chính xác. “Một sơ xuất, nhầm lẫn dù rất nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi, thậm chí gây phiền phức cho người được cấp căn cước công dân!..”, Thiếu úy Vũ Duy Quang cho biết. Cả tháng qua, do đảm nhận công việc đặc thù, tất cả vì Nhân dân phục vụ, giấc ngủ của Thiếu úy Vũ Duy Quang chuyển hẳn sang ban ngày. Do ngủ ngược với quy luật tự nhiên và đồng hồ sinh học của cơ thể nên chẳng mấy khi anh ngủ sâu giấc, điều này kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe.

Câu chuyện về Thiếu tá Đinh Thị Mỹ Lợi, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đức Trọng, trong những tháng cao điểm thực hiện nhiệm vụ cấp căn cước công dân cho bà con khiến nhiều người biết phải thương cảm. Không chỉ nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ ở tổ công tác cấp căn cước công dân tại bộ phận một cửa UBND huyện Đức Trọng, hằng ngày chị Lợi còn phải lo cho hai con nhỏ và người chồng đang mang bệnh hiểm nghèo, nay chỉ nằm một chỗ. Một tay chị phải cáng đáng việc cơ quan, việc nhà, khi con ốm, lúc chồng đau.

Trung tá Trần Quốc Toản, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Đức Trọng cho biết, trường hợp của Thiếu tá Đinh Thị Mỹ Lợi rất đáng thương. Công việc ở cơ quan vô cùng bận rộn với nhiệm vụ cấp căn cước công dân nhưng chưa bao giờ chị đi trễ, về sớm trước giờ. Sáng thức dậy lo cho chồng con sau đó, chị đưa hai con đến trường học và tới cơ quan làm việc ngay. Chị bắt đầu ngày mới như một con thoi cứ thoăn thoắt suốt ngày với công việc. Vừa chuyện gia đình với trọng trách của một người mẹ, người vợ, cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Vừa chuyện cơ quan với công việc phục vụ nhân dân trong thời gian cao điểm ngày đêm làm thẻ căn cước. “Hoàn cảnh của đồng chí Lợi rất đáng thương nhưng không vì thế mà đồng chí xao nhãng công việc. Thậm chí, đồng chí Lợi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn vị thường chia sẻ, động viên đồng chí nỗ lực vượt qua khó khăn. Đó là người phụ nữ vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà!..”, Trung tá Trần Quốc Toản nói.

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, để hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tìm ra nhiều cách làm hay, sáng tạo, rút ngắn được thời gian hoàn thành các hồ sơ cấp căn cước công dân. Từ khi triển khai tới nay, các tổ công tác đã làm việc không kể ngày đêm với phương châm làm cho tới khi hết người, hết việc chứ không hết thời gian. Người dân tới làm căn cước công dân vào thời điểm đêm khuya cũng đã được Công an huyện Đức Trọng hỗ trợ nước uống, nước ngọt và sữa tươi.

Ông Nguyễn Văn Thắng, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng chia sẻ: “Hôm tôi làm căn cước đã 1 giờ sáng. Tôi biết tất cả đã rất mệt nhưng các đồng chí Công an vẫn rất nhiệt tình, niềm nở hướng dẫn mặc dù tôi biết họ đã rất buồn ngủ!..”.

Theo Thượng tá Lê Thái, thời gian qua, người dân đã phối hợp rất tích cực với lực lượng chức năng, nhất là bà con ở các xã, sẵn sàng thức đêm cùng tổ công tác để hoàn thành hồ sơ cấp căn cước công dân. “Bà con đã đồng hành cùng lực lượng Công an để nỗ lực hoàn thành mục tiêu cấp căn cước công dân đúng thời hạn!.. ”, Thượng tá Lê Thái nói.

Với sự cố gắng không ngừng của từng cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất như trường hợp của Thiếu úy Vũ Duy Quang, Thiếu tá Đinh Thị Mỹ Lợi... cùng sự phối hợp tích cực của bà con, ba tổ công tác cấp căn cước công dân trên địa bàn huyện Đức Trọng đang hoàn thành và vượt chỉ tiêu hằng ngày đề ra, với trên 1.000 hồ sơ căn cước công dân mỗi ngày. “Với phương châm làm đến khi hết người, hết việc chứ không hết giờ, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, đúng chỉ tiêu, góp phần cùng cả nước hoàn thiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân!..”, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng nói.

K. LỊCH- V. BÁU