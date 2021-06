(LĐ online) - Sáng 14/6, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 theo hình thức trực tuyến toàn quốc. Đội ngũ tập huấn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cử.

Một điểm cầu đang triển khai tập huấn

Tại tỉnh Lâm Đồng, ngoài Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, 12 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố mỗi Phòng thiết lập 8 điểm cầu/8 môn học. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng Trần Đức Lợi cho biết, để phục vụ dạy và học lớp 2 năm học 2021-2022, tỉnh triệu tập khoảng 300 cán bộ quản lý và 1.700 giáo viên tham gia tập huấn. Trước khi tập huấn, cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu tài liệu.

Lịch tập huấn gồm: Ngày 14/6, Môn Đạo đức, môn Mĩ thuật; 15/6, môn Toán, môn Âm nhạc; 16/6, môn Tự nhiên và Xã hội; 17/6, môn Tiếng Việt, môn Giáo dục thể chất và 18/6, Hoạt động trải nghiệm.

Tỉnh Lâm Đồng sử dụng sách giáo khoa bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” ứng dụng tại 9 huyện: Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương và Đam Rông; bộ “Chân trời sáng tạo” ứng dụng tại 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và huyện Đạ Tẻh.

Theo đó, có 18 sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm. Môn tiếng Anh có 2 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Tiếng Anh 2 (Family and Friends-National Edition) do Trần Cao Ngọc Bội chủ biên, Tiếng Anh 2 do Hoàng Văn Vân tổng chủ biên và một cuốn của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh là Tiếng Anh 2 (i-Learn Smart Start) do Nguyễn Thị Ngọc Quyên chủ biên.

MINH ĐẠO