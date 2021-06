Đức Trọng triển khai đề án sáp nhập cơ sở giáo dục

Đức Trọng đang triển khai thực hiện việc sáp nhập, thu gọn bộ máy hoạt động các cơ sở giáo dục theo Quyết định 1075 năm 2021 của UBND huyện. Việc triển khai thực hiện Quyết định 1075 góp phần giảm đầu mối quản lý, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp.

Việc sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đức Trọng sẽ không gây xáo trộn việc dạy, việc học của các trường được sáp nhập

Huyện Đức Trọng hiện có 79 trường học trực thuộc, trong đó có 70 trường công lập và 9 trường tư thục. Cụ thể, có 28 trường mầm non (20 công lập, 8 tư thục), 31 trường tiểu học (30 công lập, 1 tư thục), 20 trường THCS công lập. Về cơ bản, hệ thống trường lớp các bậc học đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em địa phương. Tuy nhiên, một số trường học có quy mô nhỏ, số lớp và học sinh ít nên gặp khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, cũng như trong công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ. Mặt khác, phòng học tại các trường mầm non công lập chưa đủ để huy động tất cả trẻ trên địa bàn vào học; ở bậc phổ thông chưa đủ phòng học để tổ chức cho học sinh tiểu học và THCS học 2 buổi/ngày; các phòng chức năng, khu hành chính (phòng làm việc) chưa đảm bảo theo chuẩn, số lượng người làm việc vẫn có nhu cầu tăng trong các cơ sở giáo dục do học sinh tăng nhanh qua từng năm.

Trong năm học 2020 - 2021, đa số các trường học trên địa bàn đều thiếu biên chế so với biên chế theo định mức; một số trường có quy mô vừa và nhỏ nhưng vẫn phải bố trí bộ máy hành chính (cán bộ quản lý, nhân viên) để đảm bảo cho hoạt động của trường. Ngoài ra, việc quản lý, sử dụng đội ngũ nhân viên thuộc nhóm hỗ trợ ở một số đơn vị còn lãng phí, hiệu quả chưa cao... Trước thực tế trên, theo UBND huyện Đức Trọng, việc sắp xếp lại trường, lớp gắn với bố trí số lượng cán bộ, giáo viên và nhân viên làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện là rất cần thiết, nhằm từng bước giảm bớt gánh nặng ngân sách nhà nước, tăng hiệu suất lao động của đội ngũ giáo viên các cấp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của huyện.

Việc sáp nhập cũng dựa trên nguyên tắc chỉ sáp nhập những trường có quy mô nhỏ và vừa, thuận tiện về khoảng cách trên cùng địa bàn cấp xã, các xã có 2 - 3 trường tiểu học, có đủ điều kiện về cơ sở vật chất; đảm bảo khi sáp nhập không làm xáo trộn, ảnh hưởng tới người học, người dạy, đội ngũ được bố trí một cách hợp lý, phù hợp với vị trí việc làm.

Theo đó, trong năm 2021, huyện Đức Trọng triển khai sáp nhập 14 trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện thành 7 trường. Cụ thể: Sáp nhập Trường Tiểu học Bồng Lai vào Trường Tiểu học Phú Thạnh thành Trường Tiểu học Phú Thạnh; sáp nhập Trường Tiểu học Gan Reo vào Trường Tiểu học An Hiệp thành Trường Tiểu học An Hiệp; sáp nhập Trường Tiểu học Préyiong vào Trường Tiểu học Phú Hội thành Trường Tiểu học Phú Hội; sáp nhập Trường Tiểu học Ba Cản và Trường Tiểu học Tân Hội thành Trường Tiểu học Tân Hội; sáp nhập Trường Tiểu học Đăng Srõn vào Trường Tiểu học Ninh Gia thành Trường Tiểu học Ninh Gia; sáp nhập Trường Tiểu học Tà Hine vào Trường THCS Tà Hine thành Trường Tiểu học và THCS Tà Tine và sáp nhập Trường Tiểu học Tà Năng vào Trường THCS Tà Năng thành Trường Tiểu học và THCS Tà Năng.

Theo đánh giá, sau khi sáp nhập, quy mô trường, lớp học sẽ được củng cố, mở rộng, phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mặt khác, nếu so với năm 2015, đến nay, ngành Giáo dục huyện Đức Trọng đã tinh giảm được 224 biên chế, đạt tỷ lệ 9,81% số biên chế phải tinh giản. Trong đó, số biên chế tinh giản sau khi sáp nhập 14 trường thành 7 trường sẽ giảm 42 biên chế so với định mức trước khi sáp nhập, đạt tỷ lệ 10,94%, giảm 52 biên chế so với năm 2015, đạt tỷ lệ 14%.

Nói thêm về việc triển khai đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện, ông Thái Quốc Hoàn - Trưởng phòng Giáo dục huyện Đức Trọng cho biết: “Sau khi đề án được UBND huyện ban hành, chúng tôi đang bắt tay vào thực hiện việc sáp nhập và cố gắng trước mắt trong tháng 6/2021 sẽ hoàn thành việc sáp nhập Trường Tiểu học Préyiong vào Trường Tiểu học Phú Hội, thành Trường Tiểu học Phú Hội và Trường Tiểu học Tà Năng vào Trường THCS Tà Năng thành Trường Tiểu học và THCS Tà Năng. Ngoài ra, cũng sẽ tiến hành song song việc thực hiện sáp nhập các trường còn lại trong đề án nhằm hoàn thành việc sáp nhập trước khi tựu trường năm học mới 2021 - 2022. Trong quá trình triển khai việc sáp nhập, nhìn chung đều đồng thuận, nhất trí cao từ cấp trường, cấp xã. Bởi cơ bản, trong quá trình triển khai việc sáp nhập phải đảm bảo được việc ổn định, không gây xáo trộn người dạy học, người học, vì thực chất các cơ sở giáo dục vẫn không thay đổi, chủ yếu là sáp nhập bộ máy hành chính, cụ thể là ban giám hiệu, bộ phận hành chính, trong đó ưu tiên đảm bảo đội ngũ giáo viên theo chỉ tiêu giao. Đối với nhân viên dôi dư cục bộ, Phòng sẽ tham mưu với UBND huyện thực hiện điều động, luân chuyển, bố trí công tác theo quy định”.

NHẬT MINH