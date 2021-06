Mùa hè bổ ích của bé

Nhằm giúp trẻ mầm non có một mùa hè bổ ích, không nhàm chán khi ở nhà phòng, chống dịch COVID-19, các cô giáo mầm non tỉnh Lâm Đồng đã làm những video hướng dẫn các trò chơi dân gian, các bài tập vận động, hướng dẫn trẻ tự làm các đồ chơi vui nhộn…

Bé thích thú với trò chơi xếp hình bằng bìa carton

Mùa hè là dịp nghỉ ngơi, vui chơi của học sinh nói chung và các bé mầm non nói riêng. Tuy nhiên, mùa hè năm nay cũng là thời gian cao điểm cả nước đang ra sức phòng, chống dịch COVID -19. Vì vậy, đa số thời gian này trẻ chỉ ở nhà, không được tham gia các hoạt động dã ngoại, những chuyến du lịch cùng gia đình hay về quê thăm ông bà… Để giúp các bé có những khoảng thời gian vui chơi bổ ích, không nhàm chán trong mùa hè này, Phòng Giáo dục Mầm non - Sở GDĐT Lâm Đồng đã triển khai chương trình “Hè này bé chơi gì?”. Đây là chương trình đặc biệt dành riêng cho các bé khi ở nhà nghỉ hè trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, với các video hướng dẫn các trò chơi dân gian, các bài tập vận động, hướng dẫn trẻ tự làm những món đồ chơi vui nhộn. Qua sự tìm tòi, sáng tạo của các cô giáo mầm non để làm các video hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu; trẻ có thể chơi cùng cha mẹ, anh chị ngay trong không gian của gia đình.

Cũng như nhiều giáo viên mầm non trên địa bàn tỉnh, sau khi được Phòng Giáo dục Mầm non - Sở GDĐT tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng của chương trình “Hè này bé chơi gì?”, cô giáo Nguyễn Dương Ánh Nhi - Trường Mầm non Vành Khuyên (huyện Di Linh) bắt tay ngay vào việc thực hiện video hướng dẫn làm đồ chơi xếp hình bằng bìa carton. Vốn học qua thiết kế đồ họa nên cô Nhi làm video khá sinh động, bắt mắt cùng sự hướng dẫn tỉ mỉ, dễ hiểu. “Chỉ với những vật dụng có sẵn trong nhà như bìa cứng, màu tô, keo dán… cha mẹ, anh chị có thể thực hiện và chơi với bé. Video là khoảng thời gian thú vị trẻ cùng ba mẹ, anh chị tạo ra sản phẩm. Trò chơi giúp phát triển tốt kỹ năng tư duy, phán đoán, trí tưởng tượng và khả năng ghi nhớ của trẻ. Video hướng dẫn trong thời gian khoảng 5 phút nên dễ thực hiện. Sau khi được Phòng Giáo dục Mầm non kiểm duyệt, tôi tải video lên nhóm Zalo của lớp để phụ huynh tham khảo và cùng chơi với con. Video đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh và nhiều người đã cùng con chơi trò chơi này. Tôi đang tiếp tục hoàn thiện video hướng dẫn trò chơi bi lắc cũng làm từ bìa cứng và những vật dụng có sẵn trong nhà, với mong muốn các bé sẽ có thêm trò chơi mới hấp dẫn, thú vị khi nghỉ hè ở nhà phòng, chống dịch”, cô Nhi chia sẻ.

Hay như cô Trần Thị Mai Trâm - giáo viên Trường Mầm non Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông) hướng dẫn trò chơi dân gian Nhảy lò cò. “Video này giúp bé cùng ba mẹ, anh chị trong gia đình có thêm một trò chơi vui, vừa giúp trẻ vận động ngay trong khoảng sân của gia đình, vừa để trẻ biết thêm về các trò chơi dân gian. Không phải tốn công sức làm cầu kỳ, trò chơi có thể dễ dàng thực hiện và hướng dẫn bé chơi bất cứ khi nào”, cô Trâm cho biết.

Rồi cô Lý Thị Nga - giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương (huyện Bảo Lâm) với video hướng dẫn trẻ làm tranh bằng thổi ống hút. Video giúp trẻ học thêm cách làm tranh mới, sáng tạo. Cô Đặng Thị Diễm Lệ - giáo viên Trường Mẫu giáo Phú An (huyện Đức Trọng) hướng dẫn trò chơi thổi bay con vật. Qua trò chơi giúp trẻ có những kỹ năng vẽ tạo hình các con vật và chơi với sản phẩm của mình cùng anh chị em, bạn bè và những người thân…

“Chương trình “Hè này bé chơi gì?” được triển khai với thông điệp lan tỏa những yêu thương, chắp cánh ước mơ và gắn kết tình yêu gia đình. Đây là một trong những chuyên đề được Phòng Giáo dục Mầm non triển khai để trẻ vẫn có thể vừa học, vừa chơi trong thời gian nghỉ ở nhà phòng, chống dịch COVID-19, nhất là vào dịp hè năm nay. Các video là những bài học nhỏ kết hợp cùng trò chơi hay, giúp trẻ phát triển kỹ năng tư duy, óc sáng tạo, kỹ năng vận động, giúp trẻ mầm non có thêm những trò chơi vui khi ở nhà và đều được Phòng kiểm duyệt trước khi đăng tải lên nhóm Zalo lớp của các giáo viên. Thông qua các video hướng dẫn này, trẻ được hoạt động, tìm hiểu và sáng tạo mọi lúc trong mọi không gian, đặc biệt việc khi chơi cùng cha mẹ, anh chị em, người thân sẽ gắn kết tình yêu thương gia đình. Mỗi sản phẩm là tình yêu nghề, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của các giáo viên mầm non trong tỉnh với mong muốn trẻ sống trong môi trường an toàn, hạnh phúc, ấm áp tiếng cười yêu thương. Qua đó, giúp trẻ luôn vững vàng phát triển vì bên trẻ không chỉ có sự chăm sóc, thương yêu của gia đình mà luôn có tình yêu, lòng nhiệt huyết của các cô giáo mầm non”, bà Nguyễn Thị Hồng Diễm - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Sở GDĐT Lâm Đồng cho hay.

VIỆT HÙNG