Ngăn chặn nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các khu công nghiệp

(LĐ online) - Ngày 29/6, Sở Y tế Lâm Đồng vừa có văn bản gởi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường phối hợp quản lý bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế kiểm tra nhà ăn tập thể của Công ty TNHH SUNFEEL Việt Nam tại Khu công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng)

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể với số lượng lớn người mắc... Tại tỉnh Lâm Đồng tuy chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào liên quan đến các bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nhưng nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm luôn tiềm ẩn.

Qua công tác kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng ghi nhận còn nhiều bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp chưa được quản lý do loại hình này không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và đa số các doanh nghiệp không thông báo cho Chi cục khi có tổ chức bếp ăn tập thể tại doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, ngăn chặn nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc, Sở Y tế tỉnh đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phối hợp quản lý đối với các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung phối hợp cụ thể như sau: Cung cấp danh sách các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có bếp ăn tập thể về Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) trước ngày 2/7. Rà soát, cập nhật thường xuyên danh sách các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có bếp ăn tập thể và thông báo về Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) khi có thay đổi. Phối hợp trong công tác thông tin truyền thông, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra các bếp ăn tập thể (khi cần thiết). Chỉ đạo các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể phải thông báo về Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh trước khi hoạt động hoặc khi có sự thay đổi các thông tin liên quan; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch Covid-19.

AN NHIÊN