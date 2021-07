(LĐ online) - Ngày 23/7, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc chủ động, linh hoạt thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nhà máy Ladophar đóng tại Khu Công nghiệp Phú Hội

Tính đến 14 giờ 00 ngày 23/7, toàn tỉnh ghi nhận 28 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh là rất cao, nhất là từ các lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa và công dân tỉnh Lâm Đồng trở về từ các địa phương có dịch.

UBND tỉnh đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các sở, ban, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và xử lý các tình huống phát sinh sát với diễn biến thực tế nên đã khống chế, khoanh vùng và kiểm soát khá tốt các điểm dịch phát sinh.

Để chủ động tấn công, chặn đứng dịch bệnh Covig-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự khắc phục vượt qua khó khăn thách thức, đổi mới sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong hành động, thực hiện chủ động, linh hoạt, có hiệu quả mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Thực hiện hiệu quả phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng và phát triển các chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ nông sản gắn với phát triển thương hiệu; triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân trong sản xuất và cung ứng nông sản, không để chuỗi sản xuất bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sản xuất nông nghiệp hợp lý nhất là rau, củ, quả để đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và kịp thời cung ứng, hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Đông Nam bộ... phục vụ phòng chống dịch bệnh theo kế hoạch. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hiệu quả, thiết thực hơn đối với công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục duy trì tốc độ phát triển ngành công nghiệp, nhất là các hoạt động khai khoáng, công nghiệp chế biến, các dự án thủy điện... Theo dõi diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, kiểm tra xử lý tình trạng tăng giá thép, vật liệu xây dựng. Tập trung các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, duy trì hoạt động xuất khẩu.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án chống thất thu và nợ đọng thuế (nhất là trong lĩnh vực khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, du lịch, dịch vụ, bất động sản...). Tiếp tục rà soát, nuôi dưỡng nguồn thu và thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp thu ngân sách theo kế hoạch, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách được giao; quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời thực hiện các chính sách miễn, giảm các loại thuế cho các đối tượng bị tác động của dịch Covid-19.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (cả vốn đầu tư ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài nhà nước), xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh có thể tiếp tục diễn biến phức tạp; kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và trưởng ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trong việc đề xuất dự án đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công.

Nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đối với các xe cá nhân (xe ô tô, xe gắn máy): Khuyến cáo người dân hạn chế đến mức thấp nhất việc đi ra khỏi nhà, không đi ra ngoài tỉnh trong thời gian này, trường hợp cần thiết mà phải đi ra ngoài tỉnh, khi về lại tỉnh phải thực hiện cách ly theo quy định.

Tại các siêu thị (kể cả siêu thị điện máy), chợ truyền thống, điểm buôn bán nhỏ, lẻ và các cơ sở kinh doanh khác phải thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người và người; trong cùng thời điểm chỉ phục vụ tối đa 30% khách so với ngày thường, khuyến khích người kinh doanh, buôn bán và người mua đeo “tấm kính chắn giọt bắn” khi tiếp xúc với khách hàng.

Đối với vận tải hàng hóa liên tỉnh, chỉ cho các xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh hoạt động nhưng phải áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng,chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Bắt buộc 100% lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hoá trước khi xuất bến phải báo cáo, đăng ký với chính quyền địa phương sở tại, Sở Giao thông Vận tải về lịch trình di chuyển (nhật ký hành trình), thông tin về hàng hoá chuyên chở trên xe để theo dõi, quản lý theo quy định. Khi trở về Lâm Đồng phải khai báo lịch trình di chuyển tại chốt kiểm soát và phải lưu trú, sinh hoạt tại địa điểm tập trung do UBND cấp huyện bố trí (hoặc địa điểm lưu trú riêng biệt do doanh nghiệp, đơn vị vận tải tự bố trí); chi phí do lái xe, phụ xe hoặc chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải chịu trách nhiệm chi trả; chỉ giao nhận hàng hoá tại các điểm đã được xác định, hạn chế tối đa di chuyển và tiếp xúc; tuyệt đối không trở về gia đình, khu dân cư nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho người thân và cộng đồng dân cư. Khi đi qua các chốt kiểm soát, bắt buộc tất cả lái xe, phụ xe ô tô vận chuyển hàng hoá phải có giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định, giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin Covid-19 (nếu có) và khai báo y tế điện tử trước khi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng (sử dụng app Tờ khai y tế/Vietnam Health Declaration). Trường hợp không chấp hành thì lực lượng chức năng dứt khoát không xem xét cho vào tỉnh.

Các sở, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan kích hoạt phương pháp, cách thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 lên mức cao nhất; tích cực đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng chống dịch; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính công mức độ 4; ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Phải nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh tại các địa phương bạn, của tỉnh, địa phương, đơn vị và của ngành, dự báo tình huống xấu nhất có thể xảy ra và xây dựng kế hoạch ứng phó, phối hợp. Duy trì chế độ làm việc tại nhà (trực tuyến), hạn chế tối đa làm việc tại cơ quan; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương (trừ cơ quan công an, quân đội, ngành y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19); rà soát, phân công, bố trí tối đa 50% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình làm việc tại nhà nhưng vẫn đảm bảo giải quyết kịp thời theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và không ảnh hưởng đến mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Duy trì thực hiện nghiêm quy định không ra khỏi tỉnh trong thời gian này; không đi công tác cơ sở (trừ nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 hoặc các nhiệm vụ cấp bách); trường hợp cần thiết mà phải đi ra khỏi tỉnh, khi về lại tỉnh phải thực hiện cách ly theo quy định.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương duy trì thông tin thông suốt, thường xuyên trao đổi cách thức, biện pháp phòng chống dịch để tạo sự thống nhất trong hành động phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy vai trò tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc lĩnh vực sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình quản lý phù hợp với diễn biến dịch bệnh.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lâm Đồng, Tạp chí Langbiang; UBND các huyện, thành phố. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động Nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục phát động đợt cao điểm vận động kinh phí, nhu yếu phẩm, rau, củ, quả... ủng hộ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh và Nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng có dịch.

AN NHIÊN