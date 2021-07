Công an Huyện Đức Trọng đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(LĐ online) - Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2021, ngay từ đầu tháng 6, Công an huyện Đức Trọng đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông để kỳ thi diễn ra một cách an toàn.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho chiến sĩ công an huyện Đức Trọng làm nhiệm vụ tại các điểm thi

Theo đó, Công an huyện đã huy động hơn 30 cán bộ, chiếng sỹ xuống cơ sở cùng với lực lượng công an xã, thị trấn và chính quyền nơi có điểm thi, các hội đồng coi thi khảo sát thực trạng các điểm thi để xây dựng phương án, bố trí lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trệt tự khu vực thi và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho thí sinh và cán bộ giáo viên coi thi; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các hoạt động gây rối, phá hoại kỳ thi, thi thuê, thi hộ và các hoạt động khác liên quan đến kỳ thi. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền và nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy cam kết không phô tô bất kỳ tài liệu nào liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện đã chủ động triển khai các phương án, kế hoạch tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Đồng thời, phối hợp với ngành giáo dục và các lực lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại các khu vực xung quanh các điểm thi; làm tốt công tác bảo vệ, vận chuyển đề thi, bài thi; kiên quyết không để xảy ra tình trạng ném bài, giật bài thi, gây mất trật tự công cộng...

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cũng là năm thứ 2 liên tiếp diễn ra trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế đã chuẩn bị kĩ lưỡng các phương án phòng chống dịch trong quá trình tổ chức kỳ thi, bố trí phòng thi cách li, phòng thi dự phòng, phun khử khuẩn khu vực thi, chuẩn bị các thiết bị máy đo thân nhiệt, khẩu trang y tế, rửa tay sát khuẩn… UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ lực lượng tham gia phục thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Tại địa bàn huyện Đức Trọng, có 258 người được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 258/258 mẫu đều âm tính với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm này, mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ và công tác phòng chống dịch Covid-19 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Đức Trọng đã được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sẵn sàng cho thí sinh bước vào kỳ thi với những điều kiện thuận lợi nhất.

MAI THÙY