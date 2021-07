Đà Lạt: Công an phường tặng quà tại nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng 30/7, Công an Phường 10, TP Đà Lạt trao tặng 50 phần quà là các nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tổng trị giá các phần quà là 12,5 triệu đồng do Công an Phường 10 vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ.

Công an Phường 10, Đà Lạt trao quà tại nhà cho người khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Đợt này, ngoài những người đến trụ sở Công an Phường 10 nhận quà thì những người bị đau bệnh nặng, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn đã được cán bộ, chiến sĩ Công an Phường 10 đem quà đến tận nhà để trao tặng.

Trước đó, Công an Phường 8, TP Đà Lạt cũng đã tổ chức trao quà tận nhà 2 đợt với 400 phần quà là các nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đây là hành động thiết thực của lực lượng công an trên địa bàn TP Đà Lạt nhằm chia sẻ khó khăn với những hộ nghèo, cận nghèo, người lao động mất việc làm và các trường hợp ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn.

ĐAM TRỌNG