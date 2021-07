Đà Lạt kích hoạt phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất

(LĐ online) - Ngày 16/7, Thành ủy Đà Lạt đã ban hành văn bản chỉ đạo Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố; các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kích hoạt triển khai công tác phòng chống dịch Covid - 19 ở mức cao nhất.

Sáng 16/7, các lực lượng chức năng đã phân luồng, khoanh vùng tại khu vực đường Phạm Hồng Thái (Phường 10, Đà Lạt) nơi ở của bệnh nhân 42369

Trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19, nhất là trên địa bàn TP Đà Lạt đã có những ca nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng, nhằm tập trung triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn thành phố, Thường trực Thành ủy Đà Lạt yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kích hoạt triển khai ngay, quyết liệt các biện pháp, phương án phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ tất cả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, trước hết là trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của mạng xã hội zalo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, giải quyết công việc. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan phải thực hiện nghiêm quy định 5K; không tiếp khách, uống nước tập trung trong phòng làm việc; đối với các trường hợp làm việc tại nhà, phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch, không đi ra khỏi nhà khi không cần thiết, không tổ chức hoặc tham gia tụ tập ăn uống đông người.

Đối với việc giải quyết các nhu cầu của người dân, tổ chức triển khai dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện thủ tục hành chính qua mạng, qua bưu điện, nếu có nhu cầu liên hệ giao dịch trực tiếp, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 còn thời hạn và thực hiện nghiêm quy định 5K.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt cho các tầng lớp nhân dân nắm rõ tình hình, chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do thành phố triển khai; tiếp tục vận động Nhân dân tích cực tham gia quỹ phòng chống dịch Covid-19, quỹ mua vắc xin chống Covid-19 và các hoạt động từ thiện, nhân đạo, tương thân tương ái, chia sẻ, hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Triển khai rà soát các đối tượng, các trường hợp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 để kịp thời hỗ trợ theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ, không để ai bỏ lại phía sau. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân và phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn quản lý.

Đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước tập thể Ban Thường vụ Thành ủy trong việc triển khai công tác phòng chống dịch; trong việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền nếu để xảy ra lây lan dịch Covid-19 trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

AN NHIÊN