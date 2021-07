Đạ Tẻh: Khai báo y tế gian dối, lái xe bị phạt 7,5 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 14/7, Công an Huyện Đạ Tẻh cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế lái xe H.N.H (50 tuổi, trú tại Thôn 3, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh) về hành vi vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Cơ quan Công an huyện Đạ Tẻh làm việc với lái xe H.N.H

Trước đó, vào ngày 13/7, tài xế H.N.H lái xe chở hàng đi vào địa phương. Khi đến chốt kiểm soát Covid-19 tại xã Đạ Kho thì các lực lượng trực chốt tiến hành dừng xe để tiến hành làm thủ tục khai báo y tế cũng như phun khử trùng phương tiện trước khi vào địa bàn huyện.

Tại đây, lái xe H.N.H đã khai điều khiển phương tiện chở hàng từ thị trấn Madaguôi (huyện Đạ Huoai) đi về. Tài xế H.N.H có biểu hiện khai báo y tế và lịch trình di chuyển không trung thực, Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành xác minh.

Theo đó, tài xế H.N.H đã thừa nhận điều khiển phương tiện đi từ tỉnh Long An về địa phương. Nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 8/7. Mục đích của việc khai báo gian dối là để không bị áp dụng các biện pháp cách ly y tế phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi trên của tài xế H.N.H đã vi phạm vào khoản 2, Điều 14, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Với vi phạm này, tài xế H.N.H đã bị Công an huyện Đạ Tẻh ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng; đồng thời, áp dụng các biện pháp cách ly y tế phòng dịch tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Theo Thượng tá Trần Văn Hồng - Phó Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh, việc lái xe từ các vùng dịch vào mà khai báo gian dối là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Do đó, Công an huyện Đạ Tẻh đang tiến hành rà soát, xác minh chặt chẽ tất cả thông tin về các trường hợp người và phương tiện ra vào huyện.

Đối với các phương tiện chở hàng hóa, vật tư khi ra, vào huyện, tài xế phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực, mặc đồ bảo hộ; đồng thời, xuất trình hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc hàng hóa, thời gian và địa điểm nhận hàng cụ thể. Riêng các xe vận chuyển hàng nông sản trên địa bàn huyện phải có chủ vườn kê khai, phải đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình trao đổi mua bán.

HOÀNG SA