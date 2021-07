Lâm Đồng chủ động tấn công, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Ngày 5/7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản hỏa tốc về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nhiều lái xe, học sinh đến đăng ký xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh trong sáng nay 5/7

Kiểm soát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm từ hoạt động vận tải hàng hóa

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương thực hiện chỉ đạo này trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn quốc diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố lân cận và một số địa phương trong tỉnh, khi trên địa bàn tỉnh ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS- CoV- 2 tại huyện Đạ Tẻh, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh rất cao.

Để chủ động tấn công, ngăn chặn dịch bệnh Covid -19 trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ, trách nhiệm và hiệu quả những nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 4532/UBND-VX3 ngày 3/7 và các văn bản khác có liên quan.

Sở Y tế tiếp tục hỗ trợ huyện Đạ Tẻh điều tra dịch tễ, khai thác thông tin, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân F0, F1; thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế; hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại huyện Đạ Tẻh đảm bảo không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Nâng cao năng lực xét nghiệm Covid-19, áp dụng mẫu gộp theo hướng dẫn của Bộ Y tế để xét nghiệm cho được nhiều đối tượng, có kết quả chính xác và nhanh nhất. Đồng thời, tăng cường công tác xét nghiệm sàng lọc cho một số đối tượng nguy cơ cao, như: nhân viên y tế, bệnh nhân tại các khoa, công nhân tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp và lái xe tại các công ty, doanh nghiệp vận tải đi vào, ra vùng dịch…

Sở Giao thông Vận tải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, huy động lực lượng thanh tra giao thông hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nhằm kiểm soát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm từ hoạt động vận tải hàng hóa. Thực hiện nghiêm việc tiếp tục dừng vận chuyển hành khách ra vào tỉnh; hướng dẫn hoạt động vận tải khách công cộng nội tỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid -19.

Đối với xe vận chuyển hàng hoá ra vào tỉnh phải kiểm tra và yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải đăng ký danh sách, số điện thoại của lái xe, lịch trình di chuyển, vận chuyển hàng hoá; bố trí nơi ăn, chỗ nghỉ tập trung cho lái xe tại doanh nghiệp, đơn vị; đồng thời ký cam kết và thực hiện nghiêm ngặt các giải pháp, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, trong tỉnh; người bốc dỡ và giao hàng hoá phải mặc bảo hộ phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định.

Kiểm tra, giám sát hành trình của các xe; chỉ cho phép xe vận chuyển hàng hóa vào tỉnh Lâm Đồng khi lái xe và phụ xe có xét nghiệm âm tính (yêu cầu tối đa 2 người /1 xe) đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19 ra vào tỉnh theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc cấp giấy, khai báo nơi đi, nơi đến và lịch trình di chuyển của lái xe, phụ xe để thuận tiện cho việc kiểm tra, truy vết (khi cần thiết); trường hợp có biểu hiện gian dối, khai báo không trung thực thì kiên quyết không cho vào tỉnh và xử lý theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên cập nhật, thông tin các nội dung chỉ đạo của tỉnh, tình hình dịch bệnh và địa điểm dịch tễ trên Cổng thông tin điện tử và hệ thống mạng xã hội để người dân biết, tự giác khai báo y tế và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại khu, cụm công nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chợ, siêu thị... trên địa bàn; đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Cơ sở lưu trú chỉ được đón khách khi có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và đã tiêm vắc xin phòng Covid-19

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin và yêu cầu các khu, điểm du lịch tạm dừng đón khách đối với khách đến từ vùng có dịch (cả khách trong và ngoài tỉnh). Hướng dẫn các cơ sở lưu trú chỉ được đón khách khi có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và đã tiêm vắc xin phòng Covid -19, tuân thủ khai báo y tế, đăng ký khách với chính quyền địa phương để quản lý; xử phạt nghiêm đối với các trường hợp khai bảo không trung thực.

Công an tỉnh chỉ đạo, tăng cường, điều hòa lực lượng luân phiên tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid -19, đặc biệt là chốt tại huyện Đạ Huoai. Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh, trật tự trong tình huống dịch bệnh Covid -19 hiện nay; chủ trong ngăn chặn vận chuyển ma túy, trộm cắp. Tăng cường bổ sung, hỗ trợ công tác hậu cần tại các chốt kiểm soát (chỗ ăn, nghỉ... ), đảm bảo các điều kiện cần thiết duy trì hoạt động lâu dài các chốt này.

Sở Tài chính tham mưu chế độ, chính sách đối với Tổ Covid -19 cộng đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; có kế hoạch tổ chức thi đợt 2 đối với các thí sinh thuộc diện F1, F2 và thí sinh tại vùng phong tỏa theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhanh chóng triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo Nghị quyết số 68 / NQ - CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; tiếp tục quan tâm hỗ trợ kịp thời cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách vượt qua giai đoạn dịch bệnh Covid -19.

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, bên cạnh phòng, chống dịch, cần quan tâm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Có kế hoạch phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; rà soát các địa điểm có nguy cơ sạt lở đất để có giải pháp phòng chống hiệu quả; đảm bảo trật tự xây dựng, an toàn lao động, an ninh trật tự trên địa bàn quản lý; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về an ninh trật tự tại địa phương.

Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid -19 cộng đồng, lực lượng cơ sở trong điều tra dịch tễ, giám sát cách ly y tế; đặc biệt, kịp thời phát hiện những người về từ vùng dịch, thông báo cơ quan y tế để xác minh, thực hiện việc cách lý theo quy định. Khuyến cáo người dân hạn chế đến các Siêu thị, chợ và những nơi đông người. Hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất tại các chốt trạm trực phòng, chống dịch bệnh Covid -19; đồng thời, huy động các hội, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội hỗ trợ hậu cần và các điều kiện khác để các lực lượng yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19. Quan tâm hỗ trợ, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách; đặc biệt là các gia đình bị tác động ảnh hưởng bị dịch Covid -19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp với chính quyền các cấp cùng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh nhà thông cảm, chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng với địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kép là phòng chống dịch hiệu quả gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

AN NHIÊN