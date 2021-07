Tặng quà người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

(LĐ online) - Sáng 24/7, Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt đã tổ chức tặng quà cho người lao động trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do dịch covid-19.

Tặng quà cho người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

Theo đó, Liên đoàn Lao động đã tặng 110 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng bao gồm nhu yếu phẩm như gạo, mì ăn liền… và tiền mặt cho người lao động bị mất việc hoặc tạm nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến doanh nghiệp tạm ngưng sản xuất kinh doanh. Kinh phí tặng quà do sự ủng hộ của các doanh nghiệp, từ Mặt trận Tổ quốc TP Đà Lạt và kinh phí của Liên đoàn Lao động thành phố.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Lạt, người lao động gặp khó khăn chủ yếu thuộc các doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch dịch vụ và các trường mầm non tư thục. Riêng các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, có khoảng 40 Công đoàn cơ sở có người lao động bị ảnh hưởng theo nhiều mức độ, từ giảm giờ làm, giảm lương cho tới tạm nghỉ việc. Các doanh nghiệp cũng đã cố gắng hỗ trợ người lao động vượt qua mùa dịch nhưng trên thực tế còn nhiều người lao động rất khó khăn, cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng.

• Liên đoàn Lao Động TP Bảo Lộc thăm hỏi các công đoàn cơ sở

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập “Công đoàn Việt Nam” (28/7/1929 - 28/7/2021), Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc tổ chức thăm 11 công đoàn cơ sở (CĐCS) xã, phường trực thuộc Liên đoàn Lao Động thành phố, mỗi phần quà trị giá 1.000.000 đồng.

Liên đoàn Lao động Bảo Lộc thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho công nhân lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lạo động phát huy vai trò tiên phong của tổ chức CĐCS, của đoàn viên, công nhân, viên chức, lạo động trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở xã phường, duy trì và củng cố mối quan hệ giữa Công đoàn các cấp cùng Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể xã phường, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc cũng đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 35 suất quà cho công nhân lao động, những người hoạt động không chuyên trách có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại 14 CĐCS trực thuộc và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trao tặng khẩu trang, nước sát khuẩn… cho tổ an toàn Covid-19 trong các CĐCS Doanh nghiệp.

D.QUỲNH – HÀ NGUYÊN