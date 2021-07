Thành lập đội đáp ứng nhanh về phòng chống dịch Covid-19 tại Ban Quản lý các khu công nghiệp

(LĐ online) - Ngày 13/7, Ông Đỗ Xuân Kiên - Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa thành lập 2 đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 tại 2 khu công nghiệp Phú Hội và Lộc Sơn.

Việc thành lập đội đáp ứng nhanh nhằm phát hiện sớm các ca bệnh, chùm ca bệnh và các trường hợp nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đáp ứng nhanh, kịp thời, hiệu quả nhất theo các cấp độ dịch, không để/hạn chế lây lan, tử vong và làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhiệm vụ của đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp là trực tiếp thực hiện Kế hoạch 4308/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng tại khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội; thường xuyên có mặt tại khu công nghiệp để hướng dẫn, đôn đốc giám sát các doanh nghiệp thực hiện Kế hoạch 4308/KH-UBND; chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” đáp ứng nhanh khi dịch xảy ra trong khu công nghiệp.

Chỉ đạo các doanh nghiệp/đơn vị xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, phương án cách ly, xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19; thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ người lao động, nhất là lao động nước ngoài để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các qui định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19, xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động. Yêu cầu các doanh nghiệp/đơn vị ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhật mức độ an toàn lên hệ thống...; thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp và những người liên quan...; phối hợp ngành y tế chuẩn bị phương án cho các hoạt động phòng, chống dịch trong doanh nghiệp/đơn vị.

Đội trưởng đội đáp ứng nhanh phân công, điều hành và quản lý các thành viên hoạt động, chịu trách nhiệm báo cáo trưởng ban chỉ đạo, là đầu mối giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp.

HOÀNG YÊN