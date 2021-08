San sẻ khó khăn với công nhân trong đại dịch COVID-19

Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc triển khai nhiều chương trình chăm lo, san sẻ, động viên người lao động vượt qua khó khăn trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài.

Tặng quà hỗ trợ người lao động

Khó chồng khó

Mấy tháng nay, chị Trần Thị Hoa, công nhân hợp đồng làm việc tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn, phải nghỉ việc không lương vì công ty nơi chị làm việc không có đơn hàng từ phía đối tác, buộc phải cắt giảm nhiều lao động. Cuộc sống gia đình chị Hoa giờ chỉ còn biết trông vào đồng lương của chồng và dựa vào một ít tiền tiết kiệm tích lũy từ trước. “Theo tôi biết, làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư khiến không ít doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn, chứ không riêng gì công ty nơi tôi làm công nhân. Nhiều doanh nghiệp đã phải dừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng, chỉ giữ chân những lao động có tay nghề giỏi, đợi chờ dịch bệnh qua đi mới sản xuất trở lại”, chị Hoa chia sẻ. Cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, gần 4 tháng qua, nguồn thu nhập của anh Nguyễn Quang Huy, công nhân lái xe múc cho một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, giảm nghiêm trọng. Trước đây, công việc này đem lại cho anh thu nhập trung bình mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng, thế nhưng khi dịch COVID-19 bùng phát, một tháng anh Huy chỉ nhận được từ 1 - 3 ngày công.

Trường hợp như chị Hoa và anh Huy chỉ là số ít trong rất nhiều lao động đang làm việc ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Nhiều công nhân tiền lương bị cắt giảm, thậm chí phải nghỉ việc không lương, khiến cuộc sống của nhiều gia đình người lao động rơi vào tình cảnh khó chồng lên khó. Theo ông Lê Đình Ngọc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc, việc dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, khiến nhiều doanh nghiệp tại Bảo Lộc không duy trì được hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hệ quả kéo theo là doanh nghiệp buộc phải cắt giảm lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến người lao động. “Hiện, Bảo Lộc đã có trên 50 doanh nghiệp nộp hồ sơ xin giãn nợ thuế. Trong đó, 8 doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19, tạm thời dừng hoạt động, bao gồm Khu Du lịch thác Đam B’ri, Công ty Trường Sơn, Công ty Ngôi sao Liên Đô, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nam Tây Nguyên, Trường Mầm non Sao Mai, Công ty Ngọc Hùng Văn Nhân, Công ty TNHH Sản xuất hàng xuất khẩu Lâm Đồng và Công ty Phương Linh”, ông Ngọc cho biết.

Đồng hành cùng người lao động

Qua rà soát sơ bộ của Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc, Bảo Lộc hiện có 160 người lao động thuộc các công đoàn cơ sở đang bị tạm hoãn hợp đồng lao động. Thiết thực san sẻ khó khăn với những công nhân này, trong thời gian qua, nhiều phần quà hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc và các cấp công đoàn, tổ chức, doanh nghiệp... đã được trao đến tay người lao động. Mới đây, ngày 6/8, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc phối hợp với Trường Mầm non Bá Thiên tổ chức Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, nhằm chia sẻ khó khăn với các giáo viên, người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 5/2021 đến nay tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Tại đây, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc và Trường Mầm non Bá Thiên đã trao 250 phần quà, mỗi phần quà trị giá 320 ngàn đồng, giúp 250 người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trước đó, nhân Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc cũng đã trao 31 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng, giúp người lao động gặp khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại 16 công đoàn cơ sở các doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 30 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ công nhân tại 16 công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

Cùng với sự hỗ trợ của các cấp công đoàn, mỗi doanh nghiệp cũng đã có những san sẻ thiết thực với người lao động bằng việc tổ chức trao các phần quà để cảm ơn người lao động đã gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp như Chi nhánh Công ty TNHH May mặc First Team 30 suất (mỗi suất 300 ngàn đồng), Công ty Cổ phần Scavi 20 suất (mỗi suất 300 ngàn đồng), Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc 5 suất (mỗi suất 500 ngàn đồng), Công ty TNHH Merkava Việt Nam 5 suất (mỗi suất 500 ngàn đồng) và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Nam Lâm Đồng 4 suất (mỗi suất 5 triệu đồng). Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc còn hướng dẫn các công đoàn cơ sở doanh nghiệp thành lập Tổ an toàn COVID-19 và trao tặng 135 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, giúp những công nhân lao động tại các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, cũng như hỗ trợ xây mới 5 mái ấm công đoàn và sửa chữa 1 căn nhà cho công đoàn viên... “Chúng tôi đang rà soát các đoàn viên, người lao động có quyết định cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 để có gói hỗ trợ riêng”, ông Ngọc nói thêm.

TRIỀU KA