Đạ Tẻh: Tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Quảng Trị

(LĐ online) - Sáng 31/12, Ban chỉ đạo 855 huyện Đạ Tẻh đã tổ chức đợt công tác dân vận về giúp bà con nhân dân các thôn 2 và 3 của xã Quảng Trị nạo vét kênh mương thoát nước trên địa bàn.

Các lực lượng tham gia làm công tác dân vận tại xã Quảng Trị

Hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân thôn 2 và 3 của xã Quảng Trị được chia làm 4 tổ triển khai thực hiện các phần việc như nạo vét đất bồi lấp, cây khô, rác thải ứ đọng trong lòng kênh; phát quang cỏ, cây dại hai bên bờ kênh để khơi thông dòng chảy cũng như tạo sự thông thoáng, vệ sinh môi trường dọc hai bên bờ các tuyến kênh mương và khu dân cư.

Hai tuyến kênh mương tại thôn 2 và 3 của xã Quảng Trị có tổng chiều dài 700 mét. Đđây là hai tuyến kênh mương chính nhằm tiêu, thoát nước trong khu dân cư vào mùa mưa. Được biết, do bị bồi lấp và cây dại che chắn, do vậy vào mùa mưa nước ứ đọng tràn vào nhà ở của người dân gây khó khăn cho sinh hoạt và ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo xã Quảng Trị và bà con nhân dân sinh sống dọc 2 tuyến kênh mương đã tổ chức nạo vét; song do lực lượng lao động hạn chế nên không duy trì việc khơi thông dòng chảy dẫn đến ứ đọng, ngập úng thường xuyên.

Với tinh thần lao động nhiệt tình, trách nhiệm của từng thành viên đến các tổ, nhóm tham gia đợt công tác dân vận, chỉ trong buổi sáng, cả tuyến kênh mương đã được phát quang hai bên bờ kênh được; lòng mương được khơi thông dòng chảy; rác thải, cây dại được thu gom, xử lý.

Được biết, hàng năm, Ban Chỉ đạo 855 huyện Đạ Tẻh đã duy trì tổ chức từ 1 đến 2 đợt công tác dân vận về giúp bà con nhân dân làm đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất; hỗ trợ chăm sóc khu vực sản xuất cao su, tầm vông tập trung của đông bào dân tộc thiểu số Tây nguyên tai xã Mỹ Đức, Quốc Oai và An Nhơn; hỗ trợ bà con làm nhà, làm cầu dân sinh, hội trường thôn. Qua đó, đã giúp bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuận lợi hơn trong lao động sản xuất và sinh hoạt; đồng thời, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên của bà con nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; quan hệ gắn bó khăng khít giữa Đảng, nhà nước với quần chúng nhân dân ngay tại cơ sở.

PHẠM CÔNG TÁM