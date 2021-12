Ngành Giáo dục Lâm Đồng tiếp nhận và sử dụng hiệu quả viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Năm 2021, ngành Giáo dục, đào tạo Lâm Đồng tiếp nhận và sử dụng trên 500 triệu đồng từ viện trợ không hoàn lại từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bao gồm Chương trình “Thư viện trường học” hơn 12.725 USD và Dự án hỗ trợ phổ cập kỹ năng số cho học sinh hơn 10.831 USD.

Chương trình “Thư viện trường học” do Tổ chức Room to Read viện trợ nhằm cung cấp truyện đọc, các vật phẩm phục vụ thư viện, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý về thiết lập và quản lý thư viện, tập huấn giáo viên về quy trình dạy đọc thư viện... Chương trình này thực hiện từ tháng 7/2017, lũy kế giải ngân dự án đến nay là hơn 45.757 USD, đạt 137% so với kế hoạch năm. Đối với dự án hỗ trợ phổ cập kỹ năng số cho học sinh thực hiện từ tháng 4/2021 đến 31/12/2023 với tổng nguồn vốn 750 triệu đồng. Theo đó, Quỹ Dariu tài trợ tập huấn giáo viên về ngôn ngữ lập Scratch, Microbit, Python và Trí tuệ nhân tạo; trang bị 400 máy latop và 500 mạch micro trong năm 2021; tổ chức ngày hội giao lưu các sản phẩm/dự án của học sinh cấp tỉnh; tỷ lệ giải ngân đạt 100%. Lãnh đạo đơn vị tiếp nhận là Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, các trường tích cực tham gia nên kết quả của việc hỗ trợ đáp ứng các hoạt động giáo dục và mục tiêu của chương trình này đề ra.

M.ĐẠO