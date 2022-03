Công nhân lao động hăng hái thi đua nối lại chuỗi sản xuất

Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, khách thập phương vẫn nô nức về Đà Lạt du xuân, nghỉ dưỡng... Tuy nhiên, với những công nhân lao động ở Lâm Đồng họ lại đang hối hả đi vào nhà máy, xí nghiệp và hăng hái thi đua, nối lại các chuỗi sản xuất.

Không khí lao động khẩn trương của công nhân lao động Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam, KCN Lộc Sơn, TP Bảo Lộc

Không giấu được niềm hân hoan trở lại với công việc trong đầu năm mới, chị N.H.L, nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt vui vẻ chia sẻ: "Hai năm qua, ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công ty đã cố gắng để duy trì hoạt động, người lao động thì cố gắng xoay xở để "giữ nghề” và trang trải cuộc sống. Bây giờ, anh chị em công nhân lao động đã được trở lại công ty làm việc trong điều kiện bình thường mới. Tuy điều kiện làm việc có thay đổi, quy trình phục vụ du khách có chặt chẽ hơn trước khi có dịch nhưng mọi người đều rất vui, vì có thu nhập ổn định, nhất là được tiếp tục gắn bó với công việc mà mình đã yêu thích, lựa chọn".

Là người trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh về tình hình đời sống, việc làm của công nhân và quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, ông Phạm Văn Được - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại với những đơn hàng mới. Công nhân lao động cũng trở lại làm việc đông đủ, theo thống kê của các cấp công đoàn, đã có trên 95% công nhân lao động trở lại doanh nghiệp. Đây là kết quả của cả hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, cũng là tín hiệu khởi sắc cho hoạt động công đoàn trong năm 2022, với mục tiêu mang lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

Đồng hành với chính quyền và doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu năm, Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên, người lao động, nòng cốt là thực hiện chủ đề "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" và Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng chung đánh giá về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh, ông Đỗ Xuân Kiên - Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng nhận định, ngay từ đầu năm mới 2022, đã có nhiều tín hiệu khởi sắc, đáng mừng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, chỉ trong 2 tháng đầu năm nay, đã có 183 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 337,6 tỷ đồng, tăng 20,4% về số doanh nghiệp và tăng 91,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Cùng với đó, có 140 doanh nghiệp hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Cũng theo ông Kiên, đến nay, các doanh nghiệp trong cả 2 khu công nghiệp của tỉnh là Khu công nghiệp Phú Hội và Khu công nghiệp Lộc Sơn đã hoạt động trở lại, tiếp tục hoàn thành các đơn hàng ký kết trong năm 2021. Một số doanh nghiệp đã ký kết được đơn hàng mới, đang mở rộng quy mô sản xuất và đăng ký tuyển dụng thêm công nhân lao động.

Đơn cử như tại Công ty TNHH Merkava Việt Nam, đóng tại Khu công nghiệp Lộc Sơn (TP Bảo Lộc), bước vào năm mới, công ty đã ký được khá nhiều đơn hàng với các đối tác và hiện đang có nhu cầu tuyển dụng thêm khoảng 200 công nhân lao động. Đi cùng với mức lương chi trả cho người lao động khoảng 5-7 triệu đồng/tháng, công ty còn bổ sung các chế độ phụ cấp, ưu đãi khác như: Tiền xăng xe, tiền ăn ca, tiền thâm niên và chuyên cần...

Ông Nguyễn Hương Sơn, Giám đốc nhà máy Công ty TNHH Merkava Việt Nam chia sẻ: "Công ty đã yên tâm khi bước vào sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bình thường mới; thích ứng linh hoạt, an toàn đối với dịch bệnh COVID-19. Công ty luôn mong muốn tạo việc làm ổn định và nâng cao thu nhập cho người lao động. Và điều đáng mừng là người lao động cũng tin tưởng và đồng hành với công ty".

Là người gắn bó với công nhân và hoạt động công đoàn ở cơ sở nhiều năm qua, anh Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Chế biến nông sản Đà Lạt - Nhật Bản (Đức Trọng) cho biết: "Ngay sau Tết, Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với bộ phận nhân sự của công ty để liên lạc, động viên công nhân trở lại làm việc đúng thời gian. Công đoàn và lãnh đạo công ty cũng có những món quà “lì xì” đầu năm để động viên, khích lệ công nhân bắt đầu một năm làm việc tích cực, thi đua lao động sản xuất và hăng hái tham gia các hoạt động phong trào".

Tin rằng, với sự đồng lòng, chia sẻ, doanh nghiệp và người lao động tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng hành vượt qua những khó khăn do dịch bệnh; ổn định và phát triển sản xuất. Các cấp Công đoàn tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm, chăm lo cho người lao động. Với tinh thần đó, năm 2022 sẽ ấm áp, tươi vui hơn với công nhân lao động.

ĐỨC THIỆM