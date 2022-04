Đảm bảo Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup diễn ra thành công, an toàn

(LĐ online) - Sáng 21/4, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Tập đoàn Hoa Sen và Công ty Truyền thông Bee cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup.

Ban Tổ chức cuộc thi thông qua các nội dung tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup

Với chủ đề “Sắc màu ngàn hoa”, vòng Chung kết Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup sẽ được diễn ra trong 3 ngày tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt. Cụ thể, chung kết bảng bán chuyên diễn ra vào tối 26/4 với sự tham gia của 12 nhóm nhảy, bảng phong trào diễn ra tối 27/4 với 15 nhóm nhảy, bảng chuyên nghiệp diễn ra tối 29/4 với 8 nhóm nhảy. Đặc biệt, đêm Chung kết bảng chuyên nghiệp sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng.

Cuộc thi không bán vé mà sẽ phát hành toàn bộ vé mời cho khán giả. Dự kiến sẽ có khoảng 2.500 cổ động viên và khán giả tham gia cổ vũ cho các đêm thi.

Đại diện Tập đoàn Hoa Sen giới thiệu sơ đồ sân khấu tại Quảng trường Lâm Viên

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi diễn ra trong thời gian nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022, lượng khách du lịch đến TP Đà Lạt được dự báo sẽ tăng đột biến. Do đó, công tác chuẩn bị cần phải chu đáo, tỉ mỉ, kỹ càng, đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để tạo điều kiện tốt nhất cho các đội thi. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để khán giả và du khách có thể thưởng thức các tiết mục đặc sắc trong cuộc thi.

Tại cuộc họp, cùng với Ban Tổ chức, các đơn vị như Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, Công an TP Đà Lạt, Điện lực TP Đà Lạt,... đã góp ý, thống nhất các phương án liên quan đến đảm bảo an toàn cho sự kiện, nguồn điện, an ninh trật tự, sơ đồ phân bổ, phòng chống cháy nổ, công tác cứu thương,... Đảm bảo cho vòng chung kết Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup diễn ra thành công và an toàn.

Ông Trần Thanh Hoài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch góp ý cho công tác tổ chức cuộc thi

Ngoài các đơn vị chuyên môn, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cũng sẽ huy động 50 tình nguyện viên đến từ Đoàn Trường Đại học Đà Lạt để hỗ trợ công tác hậu cần cho cuộc thi.

Theo anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho vòng Chung kết Vòng Chung kết Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2022 - Hoa Sen Home Cup đang được các đơn vị tập trung thực hiện. Với sự chuẩn bị kỹ càng, Ban Tổ chức cuộc thi hy vọng đây sẽ là một trong những điểm nhấn trong các hoạt động vui chơi - giải trí cho đoàn viên, thanh niên, người dân tỉnh Lâm Đồng và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thông qua cuộc thi sẽ tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người và vùng đất Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn; góp phần kích cầu du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

V.QUỲNH