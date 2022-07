Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Bảo Lộc và Bảo Lâm

(LĐ online) - Chiều 5/7, đồng chí Đặng Trí Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao đổi với Trưởng điểm thi Trường THPT Lộc Thanh để triển khai thêm các phương án đảm bảo an toàn tuyết đối trong suốt thời gian diễn tra Kỳ thi

Tại TP Bảo Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã đến kiểm tra 4/5 điểm thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP Bảo Lộc, gồm các điểm thi: THPT Lộc Thanh, THPT Bảo Lộc, THPT Nguyễn Du và THPT Chuyên Bảo Lộc.

Theo báo cáo của UBND TP Bảo Lộc, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn thành phố có 5 điểm thi, với 2.239 thí sinh/97 phòng thi; trong đó, có 60 thí sinh tự do. Cụ thể, Điểm thi Trường THPT Bảo Lộc có 411 thí sinh, với 18 phòng thi; Điểm thi Trường THPT Nguyễn Du có 600 thí sinh/26 phòng thi; Điểm thi Trường THPT Lộc Thanh có 547 thí sinh/24 phòng thi; Điểm thi Trường THPT Nguyễn Tri Phương có 373 thí sinh/16 phòng thi và Điểm thi Trường THPT Bảo Lộc có 308 thí sinh, với 13 phòng thi.

Đồng chí Đặng Trí Dũng kiểm tra phòng thi tại Điểm thi Trường THPT Lộc Thanh

Cùng với TP Bảo Lộc, đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác cũng đã tới kiểm tra tại 2 điểm thi trên địa bàn huyện Bảo Lâm, gồm: Điểm thi trường THPT Lộc An và Điểm thi Trường THPT Bảo Lâm. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Năm 2022, huyện Bảo Lâm có 971 thí sinh, với 3 điểm thi; trong đó, có 34 thí sinh tự do. Cụ thể, Điểm thi Trường THPT Lộc An có 227 thí sinh, với 10 phòng thi; Điểm thi Trường THPT Bảo Lâm có 478 thí sinh, với 21 phòng thi và Điểm thi Trường THPT Lộc Thành có 266 thí sinh, với 12 phòng thi.

Trực tiếp kiểm tra tại các điểm thi trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng và Đoàn công tác ghi nhận công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được thực hiện nghiêm túc các phương án theo đúng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như chỉ đạo của tỉnh Lâm Đồng. Qua đó cho thấy, TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã phối hợp cùng các sở, ban, ngành liên quan hướng đến một kỳ thi tốt nghiệp đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng chỉ đạo TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các điểm thi khắc phục một số khó khăn để đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ nước uống, thuốc men, trang thiết bị y tế và bố trí các điểm chứa vật dụng cá nhân cho thí sinh; bố trí địa điểm ăn, nghỉ phù hợp cho giám thị về coi thi, có phương án dự phòng thay thế nguồn điện; đảm bảo các phương án phân luồng, phân tuyến giao thông tránh gây ùn tắc giao thông trước và sau mỗi môn thi; đồng thời, chuẩn bị tốt các phương án dự phòng phù hợp để xử lý, khắc phục các sự cố bất thường liên quan đến dịch Covid - 19 và các dịch bệnh khác đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi. Đồng chí Đặng Trí Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Giáo và Đào tạo cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra để có sự thống nhất chung nhằm giải quyết một số khó khăn tại các điểm thi đảm bảo Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả. Qua đó, tạo tạo tâm lý thoải mái để thí sinh có được một Kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, TP Bảo Lộc cũng đã hỗ trợ 39 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/thí sinh); đồng thời, hỗ trợ 10 triệu đồng/Điểm thi. Tương tự, huyện Bảo Lâm đã hỗ trợ Điểm thi trường THPT Bảo Lâm số tiền 20 triệu đồng và 2 Điểm thi THPT Lộc An, THPT Lộc Thành 15 triệu đồng/Điểm thi; đồng thời, hỗ trợ 100 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/học sinh.

Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi và động viên với cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi Trường THPT Bảo Lộc Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Đoàn công tác kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Nguyễn Du (TP Bảo Lộc) Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tại Điểm thi Trường THPT Nguyễn Du Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng trao đổi với cán bộ làm nhiệm vụ tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Bảo Lộc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Đoàn công tác kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm) Đồng chí Đặng Trí Dũng cùng Đoàn công tác kiểm tra tại Điểm thi Trường THPT Lộc An (huyện Bảo Lâm)

KHÁNH PHÚC - HOÀNG SA