Ngân sách nhà nước chi giáo dục mầm non tăng hàng năm

Báo cáo về giáo dục mầm non công lập từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, tỷ trọng ngân sách nhà nước chi cho hệ thống giáo dục mầm non đều tăng hàng năm, chiếm từ 11% đến 17,85% trên tổng chi cho sự nghiệp giáo dục đào tạo toàn tỉnh. 100% cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) mầm non công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đối với nhân viên (NV) hợp đồng được hưởng lương từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của nhà trường và kinh phí Nhân dân đóng góp. Đời sống GV mầm non ở nhiều địa phương trong tỉnh tương đối ổn định, yên tâm gắn bó với nghề.

Mặc dù ngân sách có nhiều khó khăn, các chương trình dự án phải tiến hành cắt giảm quy mô dự án, tổng mức đầu tư và hạn chế khởi công mới, tuy nhiên, tỉnh đã lồng ghép các nguồn vốn tập trung bố trí cho giáo dục mầm non; tỷ lệ đầu tư cho giáo dục mầm non từ ngân sách địa phương ở mức 17,2%. Cùng với đó, chi tiền hỗ trợ cho GV mầm non theo Nghị định 6 từ năm 2018 đến nay là gần 45 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hiện có 231 trường mầm non, mẫu giáo, trong đó có 172 trường mầm non công lập, chiếm tỷ lệ 75,32%. Tổng số có 434 CBQL, 2.949 GV và 1.178 NV công lập. So với nhu cầu và theo định mức biên chế sự nghiệp còn thiếu 42 CBQL (chủ yếu là phó hiệu trưởng các trường hạng I) và thiếu 106 GV mầm non (ở các lớp bán trú vùng khó khăn) so với quy định của Thông tư 06.

MINH ĐẠO