Bảo Lâm: Quỹ tín dụng Nhân dân Lộc An đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Quỹ tín dụng Nhân dân (TDND) xã Lộc An (huyện Bảo Lâm) vừa tổ chức lễ đón cờ thi đua của Chính phủ.

Để đáp ứng nhu cầu của Nhân dân địa phương, Quỹ TDND Lộc An được thành lập và đi vào hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 09/NHNN ngày 19/8/1995 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trải qua 26 năm hình thành và phát triển, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, lãnh đạo và đội ngũ nhân viên, Quỹ TDND xã Lộc An ngày càng phát triển lớn mạnh. Tính đến thời điểm này, Quỹ TDND Lộc An có tổng nguồn vốn 364,9 tỷ đồng. Dư nợ hơn 270,6 tỷ đồng, tăng 73,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong hoạt động kinh doanh, đến nay, không có nợ xấu, nợ quá hạn. Hiện, đơn vị có hơn 3.450 thành viên tham gia. Trong năm 2021, Quỹ TDND Lộc An hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với hoạt động kinh doanh, Quỹ TDND Lộc An còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, với kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm liền từ 2017-2021, đơn vị được UBND tỉnh công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc” và 4 năm liền từ 2017-2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Đó là cơ sở để Quỹ TDND Lộc An vinh dự được Chính phủ tặng cờ thi đua.

KHÁNH PHÚC