Công an Lâm Hà làm tốt công tác dân vận

Phong trào “Dân vận khéo” của Công an huyện Lâm Hà đã và đang tạo được dấu ấn đậm nét trong quần chúng Nhân dân; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự tại địa phương.

Công an huyện Lâm Hà tổ chức lưu động làm căn cước công dân cho người dân địa phương

Nhờ thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác dân vận, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp và các thành viên trong hệ thống chính trị tổ chức các đợt tuyên truyền như: tập trung 71 buổi với hơn 2.806 lượt người tham gia; cá biệt 3.104 trường hợp; tranh thủ già làng, người có uy tín 112 lượt; chức sắc tại các cơ sở tôn giáo 129 lượt. Cùng với đó, Công an huyện Lâm Hà đã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh hơn 552 lượt; triển khai đến 350 hộ dân, cơ sở kinh doanh cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; 36.548 hộ ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; triển khai đến 22 nhà xe cam kết không vận chuyển pháo nổ, 74 lái xe ô tô tải cam kết không chở hàng quá trọng tải; gặp gỡ 8 gia đình có con em là đối tượng truy nã để vận động đối tượng ra đầu thú...

Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó nâng cao cảnh giác cách mạng, động viên đông đảo quần chúng hưởng ứng tham gia. Từ công tác tuyên truyền, Nhân dân đã cung cấp thông tin góp phần thu hồi 8 khẩu súng, 2 vũ khí thô sơ các loại, phát hiện 19 vụ việc vi phạm liên quan đến pháo nổ, thu giữ hơn 105 kg pháo các loại, bắt 5 đối tượng truy nã...

Bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, biểu dương người tốt, việc tốt cũng được Công an huyện quan tâm chú trọng. Theo đó, lực lượng công an toàn huyện đã xây dựng 26 mô hình quần chúng tham gia đảm bảo ANTT với trên 13.000 người; trong đó có một số mô hình phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương như Mô hình Tổ hòa giải, camera an ninh với với 436 mắt camera (25 mắt do Công an huyện quản lý, 411 mắt do công an xã, thị trấn quản lý); camera tầm cao với 8 mắt camera; “Tiếng chuông cảnh báo”, Tổ an ninh tự quản...

Đặc biệt, trong bối cảnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Công an huyện đã đẩy mạnh thực hiện mô hình tuyên truyền trên không gian mạng như Facebook, Zalo. Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động dân vận, Công an huyện Lâm Hà đã đăng ký xây dựng Mô hình “Dân vận khéo” với tên gọi Đẩy mạnh cải cách hành chính - Vì Nhân dân phục vụ.

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” năm 2022 trên địa bàn huyện Lâm Hà... Trên tinh thần thẳng thắn, thân thiện, cởi mở, dân chủ, những tâm tư, nguyện vọng và ý kiến góp ý của Nhân dân đã giúp lực lượng công an kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Từ đầu năm 2022, Công an huyện, xã, thị trấn đã phát 388 phiếu khảo sát lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân với tỉ lệ hài lòng đạt 100%.

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận và xây dựng, triển khai các Phong trào “Dân vận khéo” trong thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Trưởng Công an huyện Lâm Hà nhấn mạnh: “Các đơn vị, lực lượng công an toàn huyện tiếp tục bám sát tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ nội dung công tác dân vận với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, lực lượng công an cũng sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cung cấp tin báo, tố giác tội phạm; tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chấp hành, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư...”.

Thiếu tá LÊ QUANG RÔMAN