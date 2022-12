Di Linh: Xây dựng Đề án đạt huyện nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025

(LĐ online) - Chiều 28/12, Huyện uỷ Di Linh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án xây dựng huyện Di Linh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy; Trần Đức Công - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Giai đoạn 2010 - 2022, huyện Di Linh cơ bản đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Toàn huyện cơ bản có 40 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vai trò chủ thể của Nhân dân được phát huy, xây dựng nông thôn mới trở thành khát vọng, phong trào của Nhân dân trên toàn huyện.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng nông thôn mới chưa thật sự đi vào chiều sâu và đạt tính bền vững, hiệu quả cao; nhiều chỉ tiêu và tiêu chí còn chưa bền vững, chưa hoàn thiện, thậm chí có chí tiêu (tiêu chí) chưa đạt hoặc chỉ đạt dưới 50% yêu cầu. Đặc biệt, dựa theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 thì có nhiều tiêu chí chưa đạt và tiếp tục phải bổ sung, hoàn thiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhìn nhận, thảo luận và đánh giá cụ thể các tiêu chí chưa đạt được đối với xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là các tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt được như: Quy hoạch, giao thông, y tế - văn hoá - giáo dục, môi trường…

Để tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, huyện Di Linh xây dựng Đề án Xây dựng huyện Di Linh về đích đạt chuẩn huyện nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 nhằm tạo động lực và nền tảng vững chắc đẩy nhanh tiến trình xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu thống nhất việc ban hành đề án dựa trên quan điểm: Bám sát tinh thần nội dung về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thông tư hướng dẫn của bộ, ngành và các chỉ đạo của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, giải pháp để đẩy mạnh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng huyện Di Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền với sự tham gia tích cực của Mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở; nêu cao tinh thần tiền phong gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt trong vận dụng những cơ chế, chính sách của Nhà nước kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực trong Nhân dân; với tư tưởng chỉ đạo xây dựng nông thôn mới “chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn.

Việc xây dựng và ban hành Đề án nhằm hướng tới mục tiêu: Xây dựng huyện Di Linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, môi trường phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại; có đời sống kinh tế ổn định, bền vững và thu nhập ngày càng nâng cao; có đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, vui tươi, lành mạnh; có môi trường sống văn minh, sạch đẹp, thân thiện, hài hòa và an toàn; an ninh trật tự, an toàn xã hội được ổn định, xã hội bình yên.

Theo đó, huyện Di Linh cũng đặt ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới trong thời gian tới.

NGỌC NGÀ