Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc thăm, chúc mừng chức sắc tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

(LĐ online) - Ngày 23/12, nhân dịp Giáng sinh và chào đón năm mới 2023, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc đã thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng, tặng quà các vị linh mục, mục sư tiêu biểu và các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Công an TP Bảo Lộc, Trung tá Lưu Tiến Thành – Phó trưởng Công an thành phố đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Linh mục Nguyễn Văn Khấn – Quản hạt Giáo xứ Bảo Lộc và Mục sư Nguyễn Xuân Mai – Chi hội Tin lành Bảo Lộc. Cùng với đó, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc cũng đã đến thăm, tặng quà và gửi lời chúc Giáng sinh, đón năm mới 2023 sức khỏe, an lành, vui tươi đến các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, tín đồ Công giáo, Tin lành trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc gửi lời cảm ơn đến các vị linh mục, mục sư, chức sắc cùng đông đảo bà con giáo dân trong thời gian qua đã phối hợp, tạo điều kiện, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc tiếp tục tuyên truyền, động viên bà con giáo dân, tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước theo phương châm “kính Chúa – yêu nước” và “sống tốt đời – đẹp đạo”, “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”; tiếp tục ủng hộ, đóng góp nhiều hơn nữa vào các mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cùng thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”.

