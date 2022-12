Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

(LĐ online) - Ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới”.

Ngành Y tế tập huấn phòng chống ngộ độc thực phẩm

Mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đơn vị và toàn xã hội đối với công tác bảo đảm an ninh, ATTP, xác định đây là vấn đề quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp, lâu dài đến sức khỏe Nhân dân, chất lượng giống nòi dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, xây dựng chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Kế hoạch số 66-KH/TU “về tăng cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới” đến từng chi bộ, đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu bảo đảm an ninh, ATTP vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội của địa phương, đơn vị. Tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Chỉ thị số 17-CT/TW, Kế hoạch số 66-KH/TU phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17- CT/TW và các văn bản liên quan.

Nội dung trọng tâm bao gồm: Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, ATTP. Xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, ATTP; bảo đảm kiểm soát các yếu tố đầu vào gây nguy cơ mất an ninh, ATTP; nhanh chóng ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, tuần hoàn để người dân được sử dụng thực phẩm an toàn, bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế -xã hội; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vụ việc vi phạm an ninh, ATTP.

Đoàn kiểm tra ATTP đối với thức ăn chế biến tại một nhà hàng ở Đà Lạt

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, ATTP; kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác an ninh, ATTP; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong bảo đảm an ninh, ATTP. Đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp của cơ quan, đơn vị làm công tác an ninh, ATTP bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh, ATTP; sớm tổng kết việc thực hiện Luật ATTP và tập trung xây dựng, triển khai các chính sách, thiết chế, hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong việc bảo đảm an ninh, ATTP, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và đơn giản hóa các thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính ở mức độ 3, 4 và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tuyên truyền nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh, ATTP.

Cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, ATTP; kịp thời thông tin, tuyên truyền, biểu dương các doanh nghiệp, tôn vinh các sản phẩm bảo đảm tốt chất lượng an toàn thực phẩm, các tổ chức, đơn vị có thành tích tốt trong công tác bảo đảm an ninh, ATTP; công khai các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, kịp thời thông tin các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, ATTP theo quy định; phát động phong trào toàn dân thực hiện tố giác các hành vi vi phạm an ninh, ATTP; tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực và lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, ATTP.

AN NHIÊN