Trên 10.000 lao động được giải quyết việc làm mới

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 2022, số lượt lao động được giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là 25.500 lượt người, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 2.000 người so với cùng kỳ; tạo việc làm mới cho 10.300 người, đạt 103% kế hoạch năm, tăng 2.750 người so với cùng kỳ. Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ở các thị trường như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Đông... 250 người đạt 125% kế hoạch năm, tăng 50 người so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cũng được quan tâm triển khai. Tính đến tháng 11/2022, đã tổ chức được 64 phiên giao dịch việc làm, trong đó, 47 phiên online , 9 phiên trực tiếp và lưu động 8 phiên, đạt 128% so với kế hoạch. Qua đó, số lượt người được hỗ trợ, giới thiệu việc làm là 5.093 người, đạt 101.86% so với kế hoạch.

N.MINH